Cecilia Moreau se refirió a las escandalosas peleas entre diputados: "Casi me rompen las bancas"

La diputada Cecilia Moreau, perteneciente al espacio Unión por la Patria, habló de los enfrentamientos que ocurrieron hoy, jueves 19 de febrero, en Diputados mientras arrancaba el debate por la reforma laboral, cuestionando duramente la actitud que tomó La Libertad Avanza.

En una extensa entrevista que concedió al programa Infobae en Vivo, la legisladora comenzó reconociendo que, al tratarse de un tema que llevará mucho tiempo de discusión en el recinto, la ley recién sería votada, aproximadamente, a las dos de la mañana, y aprovechó a chicanear a LLA diciendo que “hay que ver si el oficialismo consigue todavía la aprobación”.

En ese punto, la legisladora consideró que se está discutiendo de forma “exprés” la reforma laboral, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, remarcando que, al no haber habido un debate previo, no pudo consultarse a integrantes del “mundo laboral, empresarial, PYME y sindical”.

Consultada por los hechos de violencia que ocurrieron hoy en Diputados, Moreau afirmó que considera “nefasto” que el diputado Almirón, le haya “pegado una trompada” a Zago, “un compañero de su bancada en el recinto”. Y luego denunció que, cuando ella era presidenta de la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, le hizo “gestos obscenos”. Para luego asegurar que “Diputados de Juntos por el Cambio, casi me rompen las bancas”.

Cuando le preguntaron por la desconexión de los micrófonos de taquígrafos que realizó Florencia Carignano, integrante de su bloque, la diputada se limitó a responder: “No digo que esté bien, pero tampoco soy quien para juzgar”.

Finalmente, cerrando la entrevista, el periodista Matías Barbería le consultó si su espacio tiene posibilidad de modificar la ley. Moreau aseguró que darán la batalla “hasta el final”, y volvió a insistir en que la ley “se tendría que discutir muchísimo más tiempo en Comisión”.

Florencia Carignano

El escándalo de Florencia Carignano en Diputados

Este jueves 19 de febrero, mientras se generaba una fuerte discusión entre varios legisladores y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, la legisladora Florencia Carignano, de Unión por la Patria, comenzó a desconectar, disimuladamente, los cables que le dan Internet a los taquígrafos.

La diputada Lilia Lemoine grabó el momento preciso en que ocurre el hecho y compartió el video en su cuenta de X, escribiendo: “¡La kirchnerista Carignano AGREDE A LOS TRABAJADORES DE LA HCDN para intentar frenar la sesión! ¡Esto es INACEPTABLE! Miren como se acerca, haciéndose la distraída... no puede pasar inadvertido, tiene que haber sanciones”.

Y luego agregó: “Grababa todo y justo la vi hacer eso... hoy debemos priorizar que el proyecto salga... por eso me quedé sentada. De lo contrario lo hubiera impedido. Es una provocación que hacen para interrumpir la sesión”.

El presidente Javier Milei compartió el posteo de Lemoine y escribió: “Cuando leas y/o escuches a los imbéciles que hacen un culto de las formas (llegué a escuchar a uno -alto pautero- con déficit de IQ severo diciendo que en democracia las formas importan mucho más que el contenido) ponele este video para que vea lo que hay en frente... ¡VLLC!”.

