El FMI respaldó la reforma laboral, aunque alertó sobre los costos de la “transición"

El Fondo Monetario Internacional (FMI) respaldó la reforma laboral, aunque alertó sobre los costos de la “transición” mientras se implementan las nuevas normas.

En una conferencia de prensa este jueves, la vocera del FMI, Julie Kozack, consideró que la implementación de las nuevas reglas de juego va a ayudar a bajar la informalidad y crear empleo, aunque el organismo también alertó sobre los "costos de la transición"en la economía real por la apertura comercial.

Con respecto a la política de acumulación de reservas por parte del Banco Central, Kozack sostuvo que el FMI está “especialmente alentado por los recientes ajustes en el régimen monetario y cambiario, y por las compras diarias de divisas para cumplir con las obligaciones de deuda y reconstruir las reservas”.

Reforma laboral: 5 puntos claves que cambian las relaciones entre trabajadores y empleadores

Desde enero, la autoridad monetaria sumó más de US$ 2.000 millones de dólares desde que comenzó 2026, con el objetivo de alcanzar al menos US$ 10.000 millones a fin de año. “La acumulación sostenida de reservas, apoyada por la continuidad del ancla fiscal de balance cero, será esencial para garantizar el acceso estable a los mercados y permitir que el país pueda enfrentar mejor los shocks”, comentó la funcionaria.

Kozack dijo que las negociaciones por la revisión de metas aún no han terminado y que no hay plazo previsto para el nuevo desembolso a la Argentina, que debería rondar los US$ 1.000 millones.

Kozack señaló que “los esfuerzos para profundizar las reformas estructurales en Argentina continúan”.

Reforma laboral

Destacó que el Gobierno tomó “medidas en el mercado laboral orientadas a reducir la informalidad”, así como también “muy importantemente, a apoyar la creación de empleo”.

El FMI apoyó los recientes acuerdos comerciales con el gobierno de los Estados Unidos y con la Unión Europea (por parte del Mercosur), que deberán ser ratificados en el Congreso.

Kozack dijo que el FMI “da la bienvenida a los pasos que se están dando para abrir la economía argentina al comercio y para atraer inversión”.

De todas formas, explicó que también "será importante" para el Gobierno encontrar la forma de “mitigar adecuadamente los costos de transición asociados a estas reformas”.

El índice de inflación que no fue

En tanto, evitó pronunciarse sobre la suspensión del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), un compromiso asumido por el Gobierno en el marco del programa vigente.

El Fondo está “profundamente comprometido con las autoridades en sus esfuerzos por resguardar la calidad, exactitud y transparencia de los sistemas estadísticos de Argentina”.

En ese marco, indicó que ambas partes coincidieron en que “contar con datos oportunos, creíbles, de alta calidad e imparciales es esencial para una formulación de políticas sólida y para la confianza pública”. No hubo mención sobre si se trató de una decisión unilateral del Gobierno o si fue consensuada con el staff.

