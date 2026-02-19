En medio del intenso debate por la Reforma laboral en la Cámara de Diputados, el programa "QR!", emitido por Canal E, abordó el impacto político y económico del proyecto oficialista con la participación del ex diputado nacional Carlos Heller, quien sostuvo que la iniciativa forma parte de una transformación más amplia del modelo productivo argentino.

Durante la emisión, el legislador afirmó que muchos conflictos sectoriales actuales responden a un mismo trasfondo económico y político. “Uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad es que cada sector pelea por su reivindicación sin comprender que todo tiene que ver con el modelo de país que se está construyendo”, señaló.

Según Heller, la discusión parlamentaria sobre la Reforma laboral no puede analizarse de manera aislada, sino en relación con las políticas económicas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei. En ese sentido, cuestionó la idea de “modernización” planteada por el oficialismo y aseguró que, en su visión, implica un retroceso en materia de derechos laborales.

“Nos plantean una ley de modernización que pretende llevar el sistema de regulaciones laborales a como eran hace un siglo”, afirmó el diputado durante el análisis televisivo.

El dirigente también vinculó la reforma con el aumento de importaciones en distintos sectores productivos y mencionó el cierre de la empresa Fate como ejemplo del impacto industrial. Según explicó, el crecimiento de productos importados estaría afectando a industrias nacionales históricas y al empleo local.

Heller enumeró incrementos en importaciones de distintos rubros —como línea blanca, maquinaria agrícola, textiles y calzado— para sostener que existe un cambio de orientación económica hacia un esquema menos industrializado.

“Esto responde a un modelo basado principalmente en minería, combustibles y agro, donde se prioriza importar productos industriales más baratos”, sostuvo.

Para el entrevistado, la Reforma laboral “viene a completar” ese esquema económico. “La Reforma laboral tiene total sentido dentro de ese modelo; viene a ponerle absolutamente un moño a todo eso”, expresó.

Debate caliente en Diputados

El programa también siguió en vivo la sesión parlamentaria, marcada por momentos de tensión política, discusiones reglamentarias y cruces entre oficialismo y oposición mientras avanzaba el tratamiento del proyecto.

En ese contexto, Heller advirtió que el alcance de las reformas dependerá, en última instancia, de la reacción social frente a las medidas económicas. “El único límite que tiene el ajuste es la capacidad de resistencia de los ajustados”, afirmó.

