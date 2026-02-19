Javier Milei ofrece desplegar tropas argentinas en Franja de Gaza

Javier Milei ofreció tropas argentinas para desplegar en la Franja de Gaza. El presidente argentino formalizó el ofrecimiento este jueves 19 de febrero en la reunión inaugural de la "Junta de Paz" creada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Ponemos a disposición la colaboración de nuestros cascos blancos", declaró Milei en la reunión, a la que asisten mandatarios de decenas de países. "Nuestra trayectoria en operaciones de paz es un capital probado que ponemos al servicio de la fuerza de estabilización" en el territorio palestino, agregó.

Fuente: AFP

Noticia en desarrollo...