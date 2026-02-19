Javier Milei está en Washington para participar en el primer encuentro de la Junta de Paz impulsada por Donald Trump

Nuevamente luciendo el mameluco de YPF, el presidente Javier Milei aterrizó este miércoles por la noche en la ciudad de Washington con el objetivo de asistir a la sesión inaugural de la denominada “Junta de Paz”, el organismo impulsado por Donald Trump para intervenir en la administración y reconstrucción de la Franja de Gaza.

Del encuentro participarán 27 jefes de Estado, aunque con ausencias relevantes: a excepción de Italia, que participará como observador, ninguno de los referentes centrales de Europa estará presente dado que observan con desconfianza las motivaciones del líder estadounidense.

El mandatario argentino llegó acompañado únicamente por el canciller Pablo Quirno, pese a que inicialmente se había informado que también integraría la comitiva la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El Consejo de la Paz de Donald Trump se comprometió a invertir U$S 5.000 millones para la reconstrucción de Gaza

La partida del Presidente se produjo en medio de una coyuntura interna marcada por el debate en la Cámara de Diputados sobre la reforma laboral y por un paro general convocado para este jueves por la Confederación General del Trabajo (CGT). Por ese motivo, el viaje -el número 14 de Javier Milei a Estados Unidos desde su asunción- tendrá una duración acotada.

La reunión del órgano promovido por Trump está programada para este jueves a las 10:00 (12:00 hora argentina) en la sede de la Junta de Paz, institución que el presidente estadounidense decidió renombrar y anteponer su propio apellido al inicio. El regreso del jefe de Estado argentino está previsto para la noche de este jueves, con arribo a Buenos Aires en las primeras horas de este viernes.

Los países que participan de la Junta de Paz de Donald Trump

El titular de la Casa Blanca cursó invitaciones a más de 60 naciones para integrar el llamado “Board of Peace”, aunque finalmente participarán aquellos mandatarios alineados con su enfoque para Oriente Medio. Entre ellos figura Javier Milei, considerado por Washington su socio más cercano en América del Sur.

Las principales potencias europeas, en cambio, declinaron sumarse al considerar que la iniciativa incluye actores controvertidos y podría superponerse con el rol de las Naciones Unidas.

Hasta el momento, 27 países formalizaron su incorporación al ente, cuya conducción recae en el presidente de Estados Unidos y que fue descripto por él mismo como “la Junta más grande y prestigiosa jamás reunida en cualquier momento y lugar". Concebido inicialmente para monitorear el esquema de paz en Gaza, el mandato se amplió posteriormente para abordar otros focos de tensión internacional.

Una alta responsable de la ONU denuncia que Israel lleva a cabo una "anexión gradual de facto" sobre Cisjordania

Además de Argentina, integran la nómina Albania, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Bahrein, Bielorrusia, Bulgaria, Camboya, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Hungría, Indonesia, Israel, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Marruecos, Mongolia, Pakistán, Paraguay, Qatar, Turquía, Uzbekistán y Vietnam. La adhesión como miembro permanente contempla un aporte de 1.000 millones de dólares, fondos que, según se informó, estarían destinados a la reconstrucción de Gaza.

Desde la Casa Rosada señalaron que Trump dispuso una excepción para Argentina, que no deberá desembolsar esa suma para formar parte del organismo. Por ese motivo, surgieron interrogantes respecto del eventual aporte concreto del país en el proceso de reconstrucción de Gaza.

Especialistas consultados por Clarín indicaron que una vía posible sería la participación mediante el envío de Cascos Azules, contingentes militares abocados principalmente a misiones humanitarias y de mantenimiento de la paz.

Junta de Paz para Gaza: la lista completa de invitaciones de Trump

Fuentes militares argentinas precisaron a ese medio que tal alternativa es factible, aunque subrayaron que, en términos formales, requeriría un mandato de las Naciones Unidas y la aprobación expresa del Congreso.

Otra hipótesis contempla el despliegue de Cascos Blancos, el cuerpo de asistencia humanitaria de respuesta rápida que depende de la Cancillería. Desde el ministerio encabezado por Pablo Quirno evitaron pronunciarse sobre esa eventual contribución.

“Milei le debe a mucho a Trump por la ayuda económica, que fue un factor importante en el éxito del Presidente en las elecciones de octubre en Argentina”, afirmó ante Clarín Manuel Superville, coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos y ex asesor general de las fuerzas estadounidenses en Afganistán.

Javier Milei es considerado por la Casa Blanca como el principal aliado de Estados Unidos en Latinoamérica

Donald Trump está cada vez más cerca de una guerra abierta entre Estados Unidos e Irán

“Aunque Milei no tiene dinero para participar como socio permanente de la Junta de Paz, sí puede participar como socio temporal por tres años y así apoyar a Trump”, agregó Superville, actualmente dedicado al asesoramiento en materia de seguridad y defensa.

El exmilitar también sostuvo que “si la Junta está dispuesta a pagar el costo de enviar fuerzas de mantenimiento de paz, entonces Argentina podría enviar “cascos azules” bajo mando de la ONU, como hacía en los años ‘90 cuando tenía fuerzas en varias naciones”.

En la actualidad, más de 200 efectivos argentinos integran misiones de Cascos Azules en Chipre, además de misiones de observación en Oriente Medio, Sahara Occidental, Kosovo, República Centroafricana, India y Pakistán.

Francia exige a la ONU que expulse a la "relatora especial" sobre la Palestina ocupada por Israel

Indonesia, miembro de la Junta de Paz, comunicó que se alista para desplegar “miles de tropas” en Gaza con el objetivo de participar en tareas de mantenimiento de la paz.

Críticas a la Junta de Paz de Donald Trump

Si bien desde la Casa Blanca sostienen que la Junta busca “acelerar la reconstrucción de Gaza con financiamiento directo de los países miembros y sin las demoras burocráticas de los organismos multilaterales”, su documento constitutivo le asigna un alcance global que excede ese objetivo inicial.

Analistas señalan que la iniciativa podría configurar una estructura paralela a la ONU, bajo el argumento de la reconstrucción del enclave palestino. El mandatario estadounidense manifestó además su intención de desarrollar allí complejos edilicios, torres de alta gama y centros de datos.

“Trump ha dicho que la Junta de paz podría reemplazar a la ONU. Esto sugiere fuertemente una ambición de crear una estructura de gobierno internacional paralela alineada con las preferencias de Estados Unidos”, advirtió Superville. “Un organismo liderado por Estados Unidos sin restricciones de veto, sin la Asamblea General y con membresía determinada por Trump implica efectivamente un nuevo orden internacional”.

Estados Unidos incautó un nuevo buque petrolero en el Índico

Ian McPherson, director del Centro para el Estudio de la Fuerza y la Diplomacia de la Universidad Temple, expresó a Clarín que “la Junta de Paz está rodeada de misterio y todos los observadores deberían desconfiar de ella”.

“Trump, como presidente, controlará a todos sus miembros y decisiones, convirtiéndola en un instrumento de sus ambiciones personales. Y si bien la "Junta de Paz" se formó tras la firma del alto el fuego en Gaza, su objetivo no es mantener la paz, sino, aparentemente, elaborar un plan de desarrollo inmobiliario que probablemente beneficiará a quienes pagaron los mil millones de dólares para formar parte de ella. Por lo tanto, parece más un plan de la familia Trump para recaudar miles de millones en comisiones mientras entrega territorio palestino al mejor postor”, añadió.

En relación con la presencia de Milei, el académico consideró que “Trump quiere llenar la Junta con líderes que le den legitimidad sin cuestionar ninguna de sus propuestas”.

Estados Unidos quiere una Europa fuerte, pero que apoye la visión de Trump

Dana El Kurd, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Richmond e investigadora principal del Centro Árabe de Washington, sostuvo ante Clarín que “la Junta de Paz es un intento de institucionalizar la gestión autoritaria de conflictos como norma de la política internacional y una forma de socavar la ONU y sus organismos ya existentes”.

La especialista añadió que “también es una forma de obtener recursos de países acusados de violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra (como los Emiratos Árabes Unidos, implicado en la guerra y el genocidio en Sudán) y darles cobertura, a cambio de que le presten apoyo y dinero (a Donald Trump). En el caso de Gaza, se pretende mantener la soberanía palestina fuera de discusión y seguir alejando a los palestinos de un Estado o una solución que incluya su autodeterminación”.

En cuanto al eventual aporte argentino, evaluó que “es simbólico y pretende mostrar el apoyo mundial de la extrema derecha a Donald Trump, porque dudo mucho que Argentina pague la cuota de mil millones de dólares para participar, dada su situación económica, o que tenga alguna contribución significativa en la cuestión entre Israel y Palestina”.

NG

LT