Javier Bardem condenó la postura de Berlinale sobre Gaza expresada por Wim Wenders

Más de 80 personalidades del cine internacional, entre ellas actores de renombre como Javier Bardem, Tilda Swinton, Tatiana Maslany, Peter Mullan, Tobias Menzies y Brian Cox, así como directores como Mike Leigh, Fernando Meirelles, Adam McKay, Lukas Dhont, Miguel Gomes, Nan Goldin y Avi Mograbi, firmaron una carta abierta que condena el "silencio institucional" de la Berlinale -el Festival Internacional de Cine de Berlín- respecto al conflicto en Gaza y el "genocidio de los palestinos".

La carta, publicada el 17 de febrero de 2026 y a la que tuvieron acceso agencias como AFP y medios como Variety, expresa consternación por la postura del festival durante su edición 2026. El detonante principal fue la respuesta del presidente del jurado de este año, el célebre cineasta alemán Wim Wenders, quien, al ser consultado sobre Gaza en la conferencia de prensa inaugural, llamó a "mantenerse al margen de la política".

Los firmantes rechazan firmemente esta visión, argumentando que el cine y la política son inseparables. Recuerdan que la Berlinale se ha pronunciado con claridad en el pasado sobre atrocidades en otros contextos, como las cometidas en Irán o durante la invasión rusa a Ucrania, y exigen coherencia: "Pedimos a la Berlinale que cumpla con su deber moral y se oponga claramente al genocidio de Israel contra los palestinos, así como a los crímenes de guerra y contra la humanidad".

Además, los firmantes precisan que van más allá de la postura de la Berlinale de no pronunciarse sobre la actuación de Israel en Gaza y quieren poner en relieve "el papel clave del Estado alemán en permitirla".

La guerra en Gaza comenzó con el ataque sin precedentes del movimiento palestino Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023, que dejó 1.221 muertos. La ofensiva israelí en represalia dejó más de 70.000 muertos, según las autoridades de salud de este territorio gobernado por Hamás.

La Berlinale, fundada en 1951 y conocida por su sección Forum y su enfoque en temas sociales y políticos, ha enfrentado esta edición 2026 una fuerte controversia política, incluyendo respuestas de su directora Tricia Tuttle, quien reconoció la "profunda ira y frustración" por el sufrimiento en Gaza, pero defendió la postura del festival frente a lo que calificó como "desinformación" en algunas acusaciones.

