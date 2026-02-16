El predio de Ciudad Universitaria se prepara para recibir, el próximo sábado 21 de febrero, una nueva edición del Festival Buena Vibra. Lo que nació como un espacio para la escena emergente se ha transformado, con el paso de los años, en un termómetro indispensable de la música argentina contemporánea.

El encuentro, que en los últimos años se consolidó como uno de los espacios de cruce generacional dentro del circuito de festivales porteños, apuesta nuevamente a un line-up amplio en estilos y trayectorias. La programación incluye a Wos, El Kuelgue, Conociendo Rusia, Marilina Bertoldi, Usted Señalemelo y Emmanuel Horvilleur, Gauchito Club, Silvestre y La Naranja, junto a propuestas en crecimiento como Camionero, An Espil & 442, Bestia Bebé, Vinocio y La Valenti.

El festival sostiene su formato de escenarios consecutivos y flujo constante, una dinámica que permite el cruce entre el rock alternativo y el pulso del circuito independiente. El predio se transforma en un ecosistema urbano donde la gastronomía y las intervenciones artísticas acompañan la experiencia más allá de los shows.

Desde la organización confirmaron que la Preventa 1 ya se encuentra totalmente agotada, mientras que los últimos cupos de la Preventa 2 están volando, lo que vaticina un sold out semanas antes del evento.

Con varias ediciones realizadas en la última década, el Buena Vibra se posicionó como un festival orientado principalmente al repertorio local y volverá a realizarse el 21 de febrero en Ciudad Universitaria.

