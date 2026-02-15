De la promesa under a fenómeno global: Bad Bunny convirtió River en un hito latino

“Este show se trata de amor… disfruten, vivan, amen, bailen sin miedo esta noche”. Con esas palabras, pronunciadas en un momento de máxima conexión con su público, Bad Bunny inauguró la serie de tres conciertos que marcarán un hito en la historia musical reciente de Buenos Aires. Entre el viernes 13 y el sabado 14 de febrero de 2026, el Estadio Monumental se transformó en un verdadero templo del pop latino contemporáneo, con más de 140 mil personas en sus primeras dos noches y una tercera fecha programada para este domingo 15. Durante esas jornadas, el estadio fue escenario de una celebración ininterrumpida de ritmo, emoción y comunión cultural.

Bad Bunny cierra esta noche sus tres shows en Argentina de la gira ‘Debí tirar más fotos’

Estos shows formaron parte del “Debí Tirar Más Fotos World Tour”, la gira mundial que Bad Bunny desarrolla tras un año de récords globales, incluyendo su histórico mediotiempo en el Super Bowl LX, una de las actuaciones más vistas y celebradas del evento con fuerte presencia cultural puertorriqueña y latinoamericana.

Benito Antonio Martínez Ocasio frente a más de 70 mil personas en River, en el tramo más potente de “Debí Tirar Más Fotos World Tour”.

El viernes 13 fue el punto de partida. Desde temprano, las inmediaciones del Monumental mostraron la dimensión del fenómeno: filas interminables, remeras con referencias a su último álbum, sombreros inspirados en la estética caribeña y un clima de expectativa que no se diluyó ni con el calor ni con las horas de espera.

A las 21 en punto, tras una introducción audiovisual que mezcló referencias a Puerto Rico y escenas costumbristas latinoamericanas, Benito Antonio Martínez Ocasio apareció en escena. El estadio estalló en un grito unificado: “Benito, Benito”. No fue solo ovación. Fue reconocimiento.

En “La Casita”, el espacio montado en el campo, Bad Bunny se acercó al público y convirtió el show en una celebración íntima dentro de un estadio masivo.

El arranque con “La mudanza” marcó una línea narrativa clara: identidad, raíces y pertenencia. “Después de semanas intensas, esto se siente como volver a casa”, dijo el artista durante la primera noche, en una de las intervenciones más celebradas. El vínculo con Argentina no es nuevo, pero en River alcanzó otra escala.

Bad Bunny en River 2026: del debut under a la consagración en el estadio más grande del país

Para entender la magnitud de lo vivido el 13 y 14 de febrero, hay que retroceder casi una década. En 2017, Bad Bunny se presentó en escenarios de menor escala en el conurbano bonaerense. En 2018 llegó al Luna Park. En 2022 agotó dos fechas en Vélez. El salto a River no fue inmediato: fue progresivo, sostenido y respaldado por una audiencia que creció con él.

El viernes, ese recorrido se sintetizó en una puesta internacional dividida entre escenario principal y “La Casita”, el espacio secundario montado en el campo que funcionó como núcleo festivo del show.

En ese segmento, vestido con la camiseta de la selección argentina, el artista se acercó físicamente al público y desplegó una batería de hits que incluyó “Tití me preguntó”, “Neverita” y “Safaera”. Allí también se produjo una de las postales más comentadas: la aparición de Tini Stoessel y Bizarrap, en un cruce que reforzó el carácter regional del espectáculo.

Bad Bunny: del Super Bowl a Buenos Aires donde anoche tuvo la primera de sus tres ‘residencias’

El homenaje a la cultura argentina tuvo otro momento clave con la interpretación de “De música ligera”, clásico de Soda Stereo. Más de 70 mil personas cantando al unísono consolidaron una escena que trascendió el género urbano y se volvió memoria compartida.

Bad Bunny y Cazzu compartieron escenario en River y reforzaron el carácter generacional del espectáculo urbano.

Pero si hubo un instante particularmente simbólico en la primera noche fue cuando interpretó “Otra noche en Miami”, tema que no forma parte estable del setlist de la gira y que, según explicó sobre el escenario, no volverá a cantar en otras ciudades del tour. El estadio acompañó cada verso como si se tratara de una despedida anticipada. Fue uno de los momentos más íntimos dentro de un espectáculo masivo.

El cierre del viernes combinó fuegos artificiales y una seguidilla de canciones que confirmaron el poder de convocatoria y el nivel de producción del tour “Debí tirar más fotos”.

San Valentín en el Monumental: invitados sorpresa y euforia urbana en la segunda noche

El sábado 14 de febrero, Día de los Enamorados, el show comenzó a las 20 horas por cuestiones climáticas. La amenaza de tormenta no alteró la energía del público.

La segunda noche no se quedó en la introspección. Mantuvo la estructura del viernes, aunque elevó el factor sorpresa. En “La Casita” y en el escenario principal aparecieron Cazzu, Duki, Khea y Mora, generando uno de los puntos más altos del fin de semana con la interpretación de “Loca remix” y otras colaboraciones.

El reencuentro de referentes del trap y el reggaetón latino en River fue leído por muchos como una foto generacional: artistas que comenzaron en circuitos alternativos hoy compartiendo el estadio más grande del país

La aparición de invitados sorpresa elevó la temperatura del Monumental y consolidó el perfil regional del show.

Durante el bloque romántico del sábado, Bad Bunny volvió a hablarle directamente al público:“Feliz día de San Valentín, Argentina. Cualquier momento es perfecto para pegarte a tu pareja, pero este yo creo que es el más indicado. Si vienes con tu pareja, abrázala, abrázalo. Pégate más. Los que están solos, abrásense a ustedes mismos. Se tienen a ustedes mismos”.

El mensaje, pronunciado en medio de un bloque más romántico, transformó el Monumental en una escena colectiva de abrazos, luces encendidas y emoción compartida. Fue uno de los pasajes donde el show bajó la intensidad del perreo para dar lugar a la reflexión y al vínculo humano.

Bad Bunny cenó en Núñez: mini cata de vinos y el postre que lo obligó a pedir "para llevar"

Ademas, el artista hizo una pausa que resonó con fuerza en las tribunas: “Argentina, gracias por haber estado en aquel momento, gracias por haber tenido la visión y por haber visto en mí lo que el mundo está viendo hoy”.

En ambas noches, el concepto visual del tour estuvo reforzado por dispositivos lumínicos con forma de cámara fotográfica entregados al público, en alusión a “Debí tirar más fotos”, su último trabajo discográfico. La imagen de River iluminado por miles de pequeñas “cámaras” fue una de las postales más potentes del fin de semana.

Vestido con la camiseta argentina, el artista desplegó sus mayores hits en “La Casita”, uno de los momentos más festivos de la noche.

La dimensión del fenómeno se explica también por su trayectoria reciente. Tras consolidarse como una de las principales figuras del reggaetón y el trap latino, Bad Bunny expandió su alcance con discos que lo posicionaron en los principales rankings globales y lo llevaron a escenarios como el Super Bowl, ampliando su impacto más allá del público hispanohablante.

En River, ese recorrido encontró una síntesis. El artista que debutó en clubes argentinos regresó como figura central de un espectáculo de producción internacional, con tres estadios y un repertorio que atraviesa distintas etapas de su carrera.

