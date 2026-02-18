Una alta responsable de la ONU denuncia que Israel lleva a cabo una "anexión gradual de facto" sobre Cisjordania

Una alta responsable de la ONU advirtió este miércoles que las medidas de Israel para reforzar el control sobre zonas de Cisjordania administradas por la Autoridad Palestina equivalen a una "anexión gradual de facto". Las declaraciones se dieron durante una reunión del Consejo de Seguridad, para abordar la crítica situación de Gaza, justo antes de la cumbre de paz impulsada por Donald Trump.

El gobierno de Israel aprobó un plan para facilitar su control de tierras administradas por la Autoridad Palestina según los Acuerdos de Oslo. "Estamos siendo testigos de una anexión gradual de facto de Cisjordania, mientras las medidas unilaterales israelíes transforman gradualmente la realidad sobre el terreno", declaró la subsecretaria general de la ONU, Rosemary DiCarlo.

Donald Trump está cada vez más cerca de una guerra abierta entre Estados Unidos e Irán

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

DiCarlo agregó que, de aplicarse, las medidas constituirían "una peligrosa expansión de la autoridad civil israelí en Cisjordania ocupada, incluso en áreas sensibles como Hebrón (sur)". Señaló que estos pasos conducirían a la expansión de los asentamientos israelíes al "eliminar trabas burocráticas y facilitar la compra de tierras y la obtención de permisos de construcción".

Previo a las declaraciones de DiCarlo, el ministro de Asuntos Exteriores Israelí, afirmó que "es asombroso que tantos países digan que la presencia judía en nuestra antigua patria viola el derecho internacional".

Por su parte, el embajador palestino ante la ONU, Ryad Mansour, afirmó que "hay algo fundamentalmente racista sobre esta narrativa colonial alrededor de todas estas políticas ilegales".

Aumenta la escasez de combustible en Cuba y los conductores deben registrarse en una app y pagar en dólares

La reunión de este miércoles del Consejo de Seguridad se adelantó, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump se prepara para recibir a funcionarios en Washington. Allí se realizará el primer encuentro de su "Junta de Paz", sin representantes de la ONU y con la presencia de Javier Milei.

Más de 80 miembros de la ONU condenan las medidas de Israel en Cisjordania

En paralelo, ochenta y cinco Estados miembros de las Naciones Unidas condenaron la adopción, por parte de Israel, de nuevas medidas destinadas a "extender su presencia ilegal" en la Cisjordania ocupada.

Mientras en el Consejo de Seguridad discuten la situación Gaza, Israel arremetió hace dos semanas con bombardeos sobre el territorio palestino

"Condenamos enérgicamente las decisiones y medidas unilaterales israelíes destinadas a ampliar la presencia ilegal de Israel en Cisjordania", declararon en una declaración conjunta los 85 Estados miembros, entre ellos Francia, China, Arabia Saudí, Rusia, y organizaciones como la Unión Europea y la Liga Árabe.

En el documento se afirma que los Estados concuerdan en que las medidas de Israel modificarán las composiciones demográficas, la naturaleza y el estatuto del territorio palestino. Según este conjunto de países, también "violan el derecho internacional, comprometen los esfuerzos encaminados a la paz y estabilidad en la región".