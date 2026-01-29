Alberto Spectorovsky sobre Medio Oriente: “Se va a hacer lo que determine Trump”

El reciente anuncio del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien aseguró que no permitirá la reconstrucción de Gaza sin el desarme total de Hamas, tuvo un impacto internacional limitado. Para el analista internacional Alberto Spectorovsky, la razón es clara: “Nadie le cree, ni creo que él se crea a sí mismo”. Según explicó, el margen de maniobra de Netanyahu es mínimo frente al verdadero decisor del escenario actual: “Se va a hacer lo que determine Trump, así de sencillo”.

El analista señaló que Netanyahu intenta forzar una pulseada política, pero su estrategia depende en gran medida de la postura que adopte Hamas. “Si Hamas dice que se va a desarmar pausadamente y logra convencer a Trump, las posibilidades de Netanyahu de cambiar eso van a ser muy pocas”, afirmó.

Trump, Gaza y una reconstrucción bajo sospecha

La reconstrucción de Gaza, impulsada por Washington, aparece como un proceso aún difuso, aunque con movimientos concretos. Spectorovsky explicó que “Trump está impulsando eso para adelante, primero con la reconstrucción de Rafah”, aunque reconoció que Israel observa el plan con profunda desconfianza.

Desde una mirada más amplia, el analista consideró que el inicio de la reconstrucción podría ser beneficioso incluso para Israel. “Hay que darle un poco de vida al asunto, es bueno para la gente de Gaza y puede abrir una etapa positiva”, sostuvo.

Según detalló, el grupo de tecnócratas que podría asumir funciones administrativas en Gaza está integrado mayoritariamente por miembros de la Autoridad Palestina, muchos de ellos críticos de Hamas. “Muchos son anti Hamas absolutos y totales”, lo que podría facilitar una transición política. Sin embargo, advirtió que este escenario choca con el objetivo de Netanyahu, quien “no quiere absolutamente nada de eso” y busca un control israelí total del territorio, algo que calificó como inviable.

Una ONU paralela y el fin del orden internacional conocido

Consultado sobre la llamada Junta de Paz impulsada por Washington, Spectorovsky fue contundente. “Trump quiere un organismo alternativo a las Naciones Unidas”, aseguró, y agregó que Estados Unidos está modificando de manera profunda las reglas del sistema internacional.

“Está cambiando el orden internacional, la ley internacional y las relaciones internacionales tal como las conocíamos”, afirmó, al tiempo que advirtió que este giro refuerza un mundo multipolar con consecuencias imprevisibles.

Para el analista, Estados Unidos no ha perdido su hegemonía, aunque sí enfrenta disputas crecientes. “El poder hegemónico de Estados Unidos no cayó, está siendo disputado”, dijo, y comparó su actual estrategia con la de Rusia, basada en el uso de la fuerza, mientras China continúa enfocada en sus intereses comerciales.

Finalmente, concluyó que Washington está abandonando el sistema que ayudó a crear. “Las leyes internacionales que yo mismo contribuí a crear ya no funcionan más, entonces me armo otro esquema”, sentenció.

