"La Reforma laboral es una ley criminal", advirtió Rodolfo Aguiar en "QR!" en pleno debate parlamentario

El debate por la Reforma laboral volvió a ocupar el centro de la agenda política y sindical durante una nueva emisión del programa "QR!", conducido por Pablo Caruso en Canal E, donde dirigentes gremiales analizaron el impacto del proyecto oficialista y el clima social que atraviesa el país.

Durante la entrevista, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, aseguró que la jornada de protesta sindical reflejó un rechazo creciente de los trabajadores a la iniciativa que se discute en el Congreso. “Hoy hemos dado una muestra más de que no es cierto que los trabajadores no quieran pelear ni estén en contra de este proyecto de ley”, afirmó.

El dirigente sostuvo que el conflicto excede una discusión técnica sobre legislación laboral y se vincula con el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei. Según planteó, “lo que está en disputa en la Argentina es el modelo político y económico”, y advirtió que sin cambios estructurales no podrán resolverse las demandas salariales ni laborales.

Furlán también enumeró datos críticos sobre la situación económica y laboral, al señalar el cierre de miles de empresas, la pérdida de empleo registrado y la caída del poder adquisitivo de los salarios. En ese marco, cuestionó la idea de que la flexibilización laboral pueda generar trabajo. “Pareciera que quieren naturalizar que para vivir haya que tener tres trabajos, cuando ni siquiera hay uno disponible”, expresó.

Paro sindical y nuevas medidas

El titular de la UOM adelantó que el frente sindical evalúa profundizar las medidas de fuerza si el proyecto avanza en el Congreso. Según explicó, los gremios impulsan un paro de 36 horas con movilización durante las primeras 12 horas coincidiendo con el tratamiento legislativo en el Senado. “Acá no hay nada más para discutir: es confrontación o sometimiento y pérdida de dignidad”, sostuvo.

Por su parte, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, calificó la iniciativa como una “contrarreforma laboral” y rechazó el argumento oficial de que la norma generará empleo. “Es falso que se vaya a crear un solo puesto de trabajo nuevo. El empleo lo crean las políticas productivas, no las leyes que quitan derechos”, afirmó.

El dirigente recordó antecedentes históricos para respaldar su postura y señaló que en contextos de crisis económica la Argentina aplicó medidas de protección laboral que, según indicó, contribuyeron a reducir el desempleo.

Durante el programa, Caruso también planteó el rol de los gobernadores que facilitaron el quórum para debatir la ley en Diputados, lo que generó fuertes críticas de los dirigentes sindicales invitados.

Furlán sostuvo que varios mandatarios provinciales “llegaron al poder con el voto de los trabajadores” y ahora respaldan políticas que, según su visión, perjudican al sector. Aguiar, en tanto, fue aún más duro y calificó el proyecto como una “ley criminal”, al considerar que vulnera derechos laborales básicos y podría agravar la situación social.

LB/DCQ