"Es un día triste para la política": Caren Tepp cuestionó en "QR!" el debate por la reforma laboral y denunció irregularidades en la sesión

En medio de una jornada marcada por fuertes cruces políticos y tensión parlamentaria, la diputada nacional Caren Tepp analizó en el programa "QR!", de Canal E, el avance del debate por la Reforma laboral en la Cámara de Diputados y denunció irregularidades durante el desarrollo de la sesión.

Entrevistada por el equipo conducido por Pablo Caruso, la legisladora sostuvo que el tratamiento del proyecto oficialista estuvo atravesado por conflictos reglamentarios luego de que, según afirmó, el recinto quedara momentáneamente sin quórum.

“Hace algunos minutos la sesión se había quedado sin quórum. Frente a esa situación, la sesión tiene que caerse”, explicó Tepp al aire. Sin embargo, aseguró que la presidencia de la Cámara no aplicó el reglamento y extendió los tiempos para permitir que el oficialismo reuniera nuevamente los votos necesarios.

Según relató, desde su bloque se presentó una moción para que el proyecto regresara a comisión, aunque finalmente no prosperó. “Una vez más, el presidente no aplicó el reglamento y salió desesperadamente a buscar aliados para recuperar el quórum”, afirmó.

Kelly Olmos cantó un himno peronista en pleno debate por la reforma laboral

Más allá de la discusión parlamentaria, la diputada cuestionó el contenido de la iniciativa impulsada por el Gobierno y sostuvo que no responde a las demandas sociales actuales.

“Hoy es un día muy triste, porque la política no está a la altura de las necesidades de una sociedad que trabaja más y cada vez tiene menos”, expresó, al describir la situación económica que atraviesan los trabajadores.

Tepp consideró que el proyecto no apunta a generar empleo, sino a modificar las condiciones laborales existentes. En ese sentido, afirmó que la propuesta busca “legalizar la precariedad” y debilitar herramientas históricas del mundo del trabajo, como la negociación colectiva y la organización sindical.

“La ley no atiende las situaciones que desesperan a los argentinos. Lo que hace es cambiar la relación de fuerzas dentro del mercado laboral”, señaló.

Debate político y modelo laboral

Durante la entrevista, la legisladora también vinculó la reforma con un cambio estructural en el modelo laboral argentino. Según explicó, permitir negociaciones individuales entre empleadores y trabajadores sin respaldo colectivo implicaría un retroceso en derechos conquistados.

En esa línea, sostuvo que las leyes laborales no crean ni destruyen empleo, pero sí determinan el equilibrio de poder entre las partes. “Sin organización colectiva, los trabajadores quedan en desventaja”, advirtió.

Además, comparó el enfoque económico del Gobierno con experiencias internacionales y afirmó que el objetivo del proyecto trasciende lo económico para impactar en la estructura social.

LB/DCQ