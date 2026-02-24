Manuel Adorni y Mayra Mendoza se cruzaron por las tasas municipales: "Te creés vivo, pero la cara te vende"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la diputada bonaerense Mayra Mendoza protagonizaron un duro intercambio en redes sociales a partir de la discusión por las tasas municipales y el financiamiento de los distritos. El conflicto se desató luego de que el funcionario nacional promoviera un canal para denunciar impuestos comunales y derivó en acusaciones cruzadas sobre la situación económica, la deuda con la Provincia y la gestión del Gobierno.

La controversia comenzó cuando Adorni publicó en sus redes la habilitación de un sitio para que los contribuyentes reporten tributos locales. “Que nadie se quede con lo que es tuyo. Fin”, escribió el jefe de Gabinete. El mensaje fue interpretado por dirigentes bonaerenses como un cuestionamiento a los municipios.

La respuesta de la intendenta de Quilmes en uso de licencia no tardó en llegar. “Sos un caradura. Ustedes se están quedando con la de la gente de trabajo, mes a mes sube la inflación y cae el salario. La clase media cada día más pobre. Quieren hacer con los municipios lo mismo que hicieron con el país, las provincias y con las familias, hundirnos en recaudación para endeudarnos", escribió Mendoza, y agregó: "Vinieron a destruir todo, pero no van a poder arrasar con todo porque acá hay un pueblo que no se resigna a vivir bajo su crueldad”.

Tras esa publicación, Adorni contestó únicamente con dos signos de interrogación, gesto que incrementó la tensión. La diputada redobló las críticas: “Te crees vivo pero Adorni, pero la cara te vende. El gobierno nacional le debe $14,7 billones a la Provincia de Buenos Aires, cumplan con lo que es de los habitantes de este lugar”.

En una serie de mensajes posteriores, Mendoza amplió sus cuestionamientos hacia la administración nacional y defendió el rol de los gobiernos locales. “Ustedes abandonan todas las obligaciones que tienen con el pueblo en seguridad, en obras públicas, etc. y los gobiernos municipales dan respuesta a las necesidades de la gente ante esta ausencia", publicó.

Además, la legisladora de PBA cuestionó: "Cerraron los dispositivos locales de prevención de adicciones, los de salud mental, no hay vacunas, ¿A dónde quieren llegar? ¿Cómo sería esta realidad, ya de por sí difícil, sin la organización de la comunidad junto a los municipios? ¿Cómo imaginan la prestación de servicios mínimos sin financiamiento?“.

La legisladora también advirtió sobre la caída de recursos y la retracción de la actividad económica. “Los recursos locales cada vez son más escasos por el desfinanciamiento a las provincias y por la caída de la actividad. Cuando hablamos de una industria en la que la mitad de las máquinas están paradas, hablamos de recaudación que se pierde también a nivel municipal ¿Pretenden llevarnos al sálvese quien pueda y como sea? Está claro que hacen falta muchas cortinas de humo para tapar tanto desastre“, completó.

Manuel Adorni: "La única que se cree 'viva' sos vos"

El cierre del cruce volvió a estar en manos de Adorni, quien respondió: “Mayra, acá la única que se cree ‘viva’ sos vos, criticando con falacias a un gobierno que intenta desde que asumió sacar al país del desastre en el que tus diferentes gobiernos lo dejaron”.

Y agregó: “Te recuerdo que ustedes dejaron a la Argentina con 57% de pobres, 211% de inflación anual, cepo cambiario, default con importadores, aumento de deuda pública, intermediarios políticos que se quedaban con la comida de los pobres, vacunatorio VIP, inseguridad al por doquier y a su líder [Cristina Kirchner] presa”.

