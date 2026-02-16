Reclamo policial en Mar del Plata: exoficiales protestaron por salarios y un comisario fue golpeado durante la manifestación

Un reclamo salarial protagonizado por exoficiales de la Policía bonaerense y familiares de agentes en actividad generó momentos de tensión este lunes en la ciudad de Mar del Plata, donde una protesta frente a la comisaría 1ª terminó con la agresión a un comisario que había acudido a dialogar con los manifestantes.

La movilización se realizó en pleno centro de la ciudad y formó parte de una serie de reclamos que en los últimos días comenzaron a replicarse en distintos puntos del país. Los participantes exigieron una recomposición salarial urgente y mejoras en las condiciones laborales tanto para el personal en actividad como para retirados y jubilados de la fuerza.

Reclamos salariales y críticas a la obra social

El petitorio presentado ante el Ministerio de Seguridad bonaerense solicita un incremento del 80% en los salarios policiales sin distinción de jerarquías. Además, incluye pedidos de actualización del valor de las horas adicionales conocidas como CORES, un aumento en los servicios de policía adicional (POLAD) y mejoras en la cobertura médica.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido al funcionamiento de IOMA, la obra social provincial. Según los manifestantes, en Mar del Plata se redujo la cantidad de centros médicos disponibles, lo que complicó el acceso a consultas, tratamientos e internaciones.

El reclamo fue impulsado por policías retirados y jubilados, aunque abarca a todo el personal. Entre los argumentos presentados, señalaron que los salarios actuales no alcanzan para cubrir el costo de vida y que muchos policías deben recurrir a trabajos adicionales fuera de servicio para completar sus ingresos.

La situación escaló cuando el jefe de la Jefatura Departamental local, el comisario mayor Cristian Fontana, se acercó al lugar con el objetivo de escuchar los planteos. En ese contexto, uno de los manifestantes le propinó un golpe de puño en el rostro.

El ataque quedó registrado en videos tomados por los propios asistentes. Las imágenes muestran que el funcionario no respondió a la agresión y que el incidente ocurrió cuando la protesta ya transitaba un momento de tensión verbal, aunque sin enfrentamientos generalizados.

Tras el episodio, los manifestantes comenzaron a retirarse del lugar y no se registraron detenciones inmediatas. Sin embargo, fuentes policiales indicaron que se inició una investigación para identificar al agresor y ponerlo a disposición de la Justicia.

Pedido dirigido al gobierno bonaerense

El documento con los reclamos fue elevado al ministro de Seguridad de la provincia, Javier Alonso, con el objetivo de que las demandas sean trasladadas al gobernador Axel Kicillof.

Los firmantes sostienen que la recomposición salarial resulta urgente debido a la pérdida del poder adquisitivo y remarcaron la necesidad de normalizar la atención médica y actualizar los adicionales policiales.

