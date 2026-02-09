Raúl Timerman: “Kicillof es honesto pero le falta una verdadero combate a los que son corruptos”

Raúl Timerman: afirmó que la Argentina atraviesa una crisis de largo plazo marcada por el fracaso de sus gobiernos y remarcó que sin una lucha efectiva contra la corrupción no hay posibilidad de desarrollo. En ese marco, evaluó el rol de Axel Kicillof como principal figura opositora y advirtió que su principal debilidad es la convivencia con el kirchnerismo, que limita la construcción de una coalición amplia. “Kicillof es honesto pero le falta una verdadero combate a los que son corruptos”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Raúl Timerman en un analista y consultor político que cuenta con una extensa carrera en la comunicación estratégica y el análisis de coyuntura en la Argentina, aunque se dedica al análisis político. Es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es director de la consultora De la Sastrería y del Grupo Opinión Pública.

Kicillof conduce y arranca su proyección nacional, pero Máximo guarda una pieza clave

Argentina hasta los 60 fue un país que no se podría decir que hubiese fracasado. A lo mejor, como el Uruguay actual, cambiaba, había gobiernos militares, gobiernos civiles, pero había algo en la continuidad de Argentina, en un proceso de desarrollo, que podríamos decir hasta Frondizi. Claramente Argentina no era un país fracasado. ¿Qué pasó en los 70? Hay un documental de Netflix, Crisis 1975, que es interesante ver. Fijate qué le pasa a Estados Unidos: inflación del 16% anual con Carter, crisis del petróleo, Watergate, y pierden la guerra de Vietnam. Le salía todo mal a Estados Unidos. Ahí, en ese contexto, se crea el corrimiento a la derecha, con Reagan, Thatcher y Pinochet primero en Chile. Crece un proceso de la derecha, después de 50 años del Partido Republicano, después de 50 años del New Deal, de un corrimiento cada vez más hacia la centroizquierda. ¿Encontrás una línea de continuidad, así como en el retroceso de la Argentina desde la Noche de los Bastones Largos a hoy, en ese Estados Unidos del fracaso de hoy?

Lo que pasa es que esos procesos no tienen éxito y terminan en un fracaso, como generalmente ocurre y como creo que se va a demostrar en el caso de Trump, y creo que se va a demostrar en el caso de Milei, que no está demostrado hoy todavía. Hoy Milei está mejor que Trump todavía desde el punto de vista de la opinión pública interna. Esos fracasos, en lugar de provocar un cambio racional, muchas veces desequilibran la balanza para el otro lado y empiezan, cosas que también van construyendo un fracaso.

Yo creo que la salida de este gobierno es la construcción de una alternativa racional de desarrollo para la República Argentina, que ataque fuertemente un núcleo central de la Argentina, que es el tema de la corrupción. No alcanza con un gobierno transparente. Necesitás la lucha contra la corrupción. Necesitás erradicar el fenómeno de la corrupción a nivel del Ejecutivo, el Legislativo, la Justicia, las cías, los clubes de barrio, los clubes de fútbol, etcétera. Es algo que en este momento empantana una salida para la sociedad argentina.

Y vos fijate que aquellos que están procesados por hechos de corrupción se defienden políticamente, no jurídicamente, y dicen, entre otros argumentos, que los otros también son corruptos, que es la aceptación de que vivimos en una sociedad corrupta y es muy difícil construir algo. Yo no creo que la alternativa a la salida de este Gobierno sea algo que prescinda de tener la bandera de la lucha efectiva, eficiente, contra la corrupción, tratando de generar nuevas reglas sociales. En la Argentina se tiene que terminar una época, se tiene que terminar una época que atravesó a todos los gobiernos. Y, efectivamente, si vos me decís que la Justicia está desequilibrada, sí, creo que está desequilibrada, pero también es un problema de corrupción eso.

Y en ese sentido, Axel Kicillof tiene la particularidad, estando en el campo político más probado de corrupción, como ha sido el kirchnerismo, de ser una figura a la que todo el mundo le reconoce honestidad.

Es verdad que es el único político argentino que, aquellos que tienen una imagen positiva de él, cuando les preguntás cuál es la primera palabra que les viene a la cabeza cuando escuchan Axel Kicillof, te dicen “honesto”. Kicillof es honesto pero le falta una verdadero combate a los que son corruptos.

Y ahí necesita decir que Cristina está injustamente presa, lo que es un oxímoron.

Ese es el camino que elige. No le va a ser fácil a Axel Kicillof. Hoy es el principal referente de la oposición efectivamente, no existe otro. Pero vos sabés cómo se generan las situaciones para que emerjan de pronto líderes rápidamente. El director de ARBA plantea que hay que aumentarle el impuesto a los ricos. Si ese va a ser el programa de gobierno, aumentar el impuesto a los ricos, no tenés chance en la Argentina. No es el problema de la Argentina. Hay que encarar los problemas de la Argentina. No es una cuestión de aumentar los impuestos. Pasa por otro lado.

Si Kicillof es capaz de armar un escenario con una propuesta capaz de seducir al electorado, donde en esa propuesta el peronismo solo no tiene ninguna chance de ganar ninguna elección, especialmente un balotaje, y van a tener que entrar radicales, socialistas, gente del PRO, gente democrática. Debe ser un amplio frente democrático. Si logra eso, tiene una chance. Si no lo logra y se refiere a lo que es y fue él, no alcanza.

Y vos, que conocés además muy bien a la mayoría de los gobernadores del interior, ¿puede surgir del interior? Eso, como pasó con Provincias Unidas, se vuelve a demostrar que el centro de gravedad de la política argentina está en Buenos Aires y sus alrededores.

Es verdad. Hay figuras a las que uno en determinados momentos les vio un potencial. El que fue gobernador de San Juan, Sergio Uñac, por ejemplo, en un determinado momento tenía un potencial de emergencia. No sé, en este momento, qué es lo que él piensa. Yo creo que va a surgir. Hay gente a la que yo miré con cierto aprecio y, la verdad, me he desilusionado un poco, pero hay gente capaz en el interior.

Un hombre que yo veo que toma actitudes, a pesar de apoyar al gobierno, toma actitudes independientes de enfrentamiento y defensa de los intereses locales, que es Nacho Torres, en Chubut. Es un muchacho muy joven. Fue diputado, senador, gobernador en muy poco tiempo. Rolando Figueroa es otro. Lo que pasa es que si vos sos gobernador en Neuquén tenés la posibilidad de una reelección, no vas a agarrar el problema de la Argentina. Neuquén tiene un gasoducto que entra plata. Tiene una especie de Texas, si querés ponerlo en esos términos, y es difícil que le interese, pero nunca sabés los procesos.

De pronto va surgiendo gente y surge gente nueva. Alguien va a aparecer. Incluso el hecho de que aparezca alguien diferente a Axel Kicillof va a favorecer a Axel Kicillof porque se va a tener que potenciar. Hoy está cómodo en ese conflicto permanente con el kirchnerismo, donde indudablemente no hay una decisión de enfrentarlo porque llegan a un acuerdo. Me recuerda mucho a la política de Alberto Fernández, cuando se le viene todo en contra y le renuncian los ministros de la Cámpora, no les acepta la renuncia, y prefiere seguir así hasta el final de su gobierno. Yo creo que Axel es el que más oportunidades tiene, pero que depende de él.

Encuesta: cuál es la imagen de Javier Milei y Axel Kicillof en cada provincia argentina

¿Vos encontrás un paralelismo en que él, en lugar de haber aceptado ir a una interna, aceptó la pax de hacer un acuerdo con el cristinismo, cuando él debería haber tomado la decisión de ir a una interna y vencerlos?

Yo no estoy metido adentro del tema. Uno opina con un escenario general, de bosque, sin conocer los árboles que hay adentro. Yo creo que en algún momento los tiene que enfrentar, porque no veo la posibilidad. Necesitás una coalición amplia donde participe otra gente. Bueno, hay mucha gente que no va a entrar si está el kirchnerismo. El kirchnerismo no te amplía, te reduce.

¿O sea que ese es el talón de Aquiles y el lastre que tiene Kicillof?

Así es. Es lo que yo creo. Pero a lo mejor él cree algo diferente.

Claramente él cree algo diferente. Él cree que tiene que mantener unido lo mismo que Sergio Massa. Ellos creen que el gran punto, el gran error que cometieron permitiéndole a Macri ser presidente en 2015, esa es la teoría de ellos, es que se dividieron. Entonces ahora queda como un mantra que el que se divide es funcional al antiperonismo.

Vos nunca sabés en base a qué los políticos toman sus decisiones, porque vos no le podés preguntar a un político: “Decime honestamente”. La palabra honestamente ya genera ruido en ese diálogo. Vos fijate la foto que mostramos: “Sí a la vida, no a las papeleras”. Estaba Daniel Scioli con Néstor Kirchner. ¿Dónde está hoy Daniel Scioli? Está con este gobierno. Daniel Scioli era candidato a presidente por todo el peronismo. Yo le tengo gran afecto, soy amigo de él. Eran tres, Mauricio Macri y Sergio Massa. Entra al balotaje con Macri. ¿Sergio Massa por quién pide el voto? Por Mauricio Macri. ¿Quién era el candidato del peronismo en la última elección? Sergio Massa. No sabés en base a qué.

Es interesante ese recuerdo que tenés. ¿Te imaginás más posible 2027 con un escenario de tres tercios, donde haya un peronismo que mantenga el kirchnerismo, una oposición que rechace al kirchnerismo y al mileísmo, y el mileísmo?

Yo no diría una oposición que rechace al kirchnerismo, te diría una coalición de sectores de la oposición donde el kirchnerismo no entre ahí, pero que sea diferente a la propuesta de Milei, que proponga otro país. Si esa coalición entra al balotaje, el presidente sale de ahí.

Pero te imaginás un escenario de tercios en el que aparezca una coalición no kirchnerista, no mileísta, y no el modelo brasileño o el modelo francés de una especie de cordón de seguridad en el que se divide en dos. Vos ves un escenario de tres, no de dos, de un Bolsonaro-antibolsonaro con Lula juntando todo lo demás. ¿No le ves a Kicillof esa capacidad de juntar a todo lo demás porque tiene dentro kirchnerismo todavía?

No, no te puedo decir que no, no me imagino cómo lo va a hacer teniendo el kirchnerismo adentro fuerte.

