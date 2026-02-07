Tras sellar un acuerdo con el kirchnerismo, el gobernador bonaerense Axel Kicillof presidirá el PJ bonaerense y reemplazará a Máximo Kirchner. El acuerdo llegó a dos días de la fecha límite para el cierre de listas y de esta forma no habrá internas. Verónica Magario secundará a Kicillof.

El acuerdo se terminó de cerrar entre la noche del viernes y la mañana de este sábado. Kicillof aceptó el ofrecimiento del cristinismo a cambio de un "respaldo pleno a su gestión" y gestos políticos de cara al escenario electoral de 2027.

En los hechos, al asumir la presidencia del partido en la Provincia (el distrito electoral más grande del pais) se consolida la figura del gobernador bonaerense de cara a la elección presidencial de 2027.

Cómo queda la cúpula partidaria

El esquema de unidad reparte el poder entre los distintos sectores del peronismo provincial:

Presidencia: Axel Kicillof.

Vicepresidencia 1ª: Verónica Magario.

Vicepresidencia 2ª: Federico Otermín (intendente de Lomas de Zamora).

Secretaría General: Mariano Cascallares (intendente de Almirante Brown).

Congreso Partidario: Máximo Kirchner será el presidente del órgano deliberativo, lugar que hasta ahora ocupaba Fernando Espinoza.

Junta Partidaria: Leonardo Nardini (intendente de Malvinas Argentinas) continuará al frente.

El factor Cristina y las internas locales

Fuentes del espacio indicaron que fue la propia Cristina Kirchner quien ordenó "dejar de lado la discusión endogámica" y avanzar con la presidencia de Kicillof para evitar una disputa sin precedentes.

Aunque el acuerdo macro está sellado, esto no impacta de igual manera en los distritos: se prevé que en localidades como Mar del Plata, Tigre y San Nicolás habrá escenarios de elecciones internas para definir las autoridades locales.

La decisión de Kicillof

El gobernador impulsaba a Verónica Magario para esl cargo partidario que ahora ocupará él, pero quienes se oponían a ese nombramiento argumentaban que La Matanza, el partido de origen de la vicegobernadora, estaría sobrerrepresentada.

Kicillof inisistió con delegar el cargo en un dirigente de confianza, pese a la presión de los intendentes que integran el Movimiento de Derecho al Futuro, el espacio interno que él mismo creó. Pero las disputas con el kirchnerismo duro lo convencieron de encabezar.

Con información de la agencia Noticias Argentinas

En desarrollo...

LT