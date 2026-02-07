Luego de la 'batalla' por el sable de San Martín, Milei encabeza el acto en San Lorenzo

Al cabo de un conflicto que llevó a sectores sanmartinianos a denunciar el tema en la Justicia y hasta costó la renuncia de la directora del Museo Histórico Nacional, el presidente Javier Milei encabezará este sábado el acto en Santa Fe un acto poco después de cumplirse los 213 años de la Batalla de San Lorenzo, donde impondrá su decisión de devolver el sable corvo de José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo, retirándolo por decreto del Museo Histórico Nacional.

Esa actividad oficial será a las 19 horas en el 'Campo de la Gloria', el sector de esa ciudad donde las tropas nacionales vencieron al ejército realista en 1813, y participará el gobernador Maximiliano Pullaro, junto al intendente local, Leonardo Raimundo.

El Presidente llegará en avión a Rosario y se trasladará en helicóptero a San Lorenzo, acompañado por funcionarios de la mesa chica como el ministro del Interior, Diego Santilli.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El sable corvo fue donado originalmente por San Martín a Juan Manuel de Rosas

Durante la ceremonia, Milei formalizará la entrega del sable corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo, que así volverán a contar con esa pieza de la historia en su cuartel en Palermo. El tema motivó un grave enfrentamiento entre el Presidente y el Museo Histórico Nacional, incluso descendientes de Manuela Rosas y Máximo Terrero fueron a la Justicia para evitar el traslado del sable corvo, argumentando que fue donado en su momento de manera precisa al MHN.

Pero la jueza Macarena Marra Giménez, a cargo del Juzgado Contencioso y Administrativo Federal Número 12, señaló que no estaba probada la postura que sostiene que la donación del sable corvo "fue con cargo”, es decir, como obligación accesoria impuesta al Estado, en este caso, relativa al lugar de guarda, el Museo Histórico Nacional.

Asimismo, Marra Giménez señaló que el sable ya había estado por décadas en el cuartel del Regimiento de Granaderos, después de dos robos en la década de 1960, hasta que en 2015 la entonces presidenta Cristina Kirchner decidió “restituirlo” por medio de otro decreto.

María Rodríguez Aguilar renunció a la dirección del Museo Histórico Nacional por la decisión de Milei de retirar de ese lugar el sable de San Martín.

Como parte de la misma polémica, la directora del Museo Histórico Nacional María Inés Rodríguez Aguilar presentó su renuncia indeclinable luego de que el Gobierno dispusiera el traslado de esa pieza. La mujer señaló que entre los penosos ataques que recibió por esa cuestión, sectores presuntados vinculados al oficialismo le gritaban “te vamos a quitar el sable que te dio Cristina”

El decreto de Milei generó múltiples críticias, renovando un conflicto que viene desde 1844, cuando San Martín dona su sable a Juan Manuel de Rosas, luego cuando interviene Domingo Faustino Sarmiento. Los descendiente de Manuelita Rosas fueron a la Justicia para tratar de evitar el traslado del arma del MHN, pero esa cautelar fue rechazada y hasta el exjefe del Ejército, teniente general Martín Balza, cuestionó que el traslado se haga sin los consensos necesarios, considerándolo "una decisión lamentable en nuestra historia".

"Lo que hizo Milei forma parte de los sectarismos extremos de la sociedad”, afirmó por su parte la renunciante Rodríguez Aguilar. Con ese contexto, Milei devolverá el sable a Granaderos, y hasta llegó a conjeturarse que en su condición de "granadero honorario" o comandante de las Fuerzas Armadas, pudiera en la ocasión lucir el uniforme de ese glorioso regimiento. En unas horas se verá si esas conjeturas tenían asidero o no.

HB