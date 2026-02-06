El Gobierno de Javier Milei oficializó el traslado del histórico sable corvo de José de San Martín al cuartel de los Granaderos a Caballo mediante el Decreto 81/2026, una medida que reavivó el debate sobre el uso del patrimonio simbólico nacional. A partir de una mirada institucional, el exjefe del Ejército y teniente general retirado Martín Balza cuestionó en Modo Fontevecchia, por Net TV, la decisión y la definió como “lamentable en nuestra historia”.

El general retirado del Ejército Argentino, Martín Balza , es una figura destacada en la historia militar y política reciente de Argentina. Se desempeñó como jefe del Ejército entre 1991 y 1999, durante las presidencias de Carlos Menem y parte de la de Carlos Saúl Menem, en un período clave de reorganización de las Fuerzas Armadas en el regreso de la democracia.

Me interesa específicamente su opinión sobre el traslado del sable corvo del general San Martín

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Más que una opinión, voy a dar un punto de vista. Porque tengo información mediática, por lo tanto es fragmentaria, pero voy a intentar darlo. Por lo que le he dicho, yo desconozco —me agradaría conocer, pero no la conozco por razones comprensibles— si la decisión del señor presidente de la Nación obedece a asesoramientos de sus asesores más íntimos.

Yo no sé cuál es la opinión del Instituto Nacional Sanmartiniano, que es quien tiene a cargo la investigación histórica y la difusión del pensamiento de San Martín. ¿Qué opinan el Instituto Belgraniano, la Academia Nacional de Historia, el Museo Histórico Nacional? De este último tengo referencia porque ha habido una renuncia de la directora, pero desconozco la del Ministerio de Defensa, la de las Fuerzas Armadas y la de otro Ministerio de Cultura. La Ciudad de Buenos Aires, como el museo está acá, tampoco sé cuál es la opinión. La Comisión Nacional de Museos, la Universidad de San Martín, y no quiero seguir.

Junto con todas esas, me imagino que ha sido consultado también Turismo de la Nación y de la ciudad, porque un museo hace al turismo nacional y al turismo internacional. Eso me consta, le consta a usted, y es muy importante el lugar donde está el museo, que tenga un acceso fácil. Y acá una reflexión que me permito hacer es que me parece más fácil el acceso para el turista que normalmente va a la zona de San Telmo, toda esa zona del Museo Histórico Nacional, que al Regimiento Histórico, ese símbolo del Ejército que es San Martín, el Regimiento de Granaderos a Caballo, que está un poco más alejado, en Palermo. Pero eso es una apreciación muy superficial mía.

Yo creo que, con el asesoramiento de todos estos elementos, se ha tomado una medida. Ahora, en última instancia, por todo lo que usted conoce, los principales museos del mundo, estoy seguro, ¿en dónde están? La figura de San Martín trasciende lo argentino. El que va y se encara con el Central Park, ahí va a haber dos grandes monumentos: el de San Martín y el de Bolívar. O sea que es una figura trascendente y tiene que estar en un lugar lo más trascendente posible para el acceso, pero sobre todo para el patrimonio cultural argentino.

Estuvo en el museo, después pasó a Granaderos, luego volvió al museo y ahora pasa otra vez a Granaderos. Yo creo que, con la información fragmentaria que tengo, salvo las opiniones de estos organismos que he nombrado, vamos a suponer que el acceso más fácil y más simbólico sería el Museo Histórico Nacional, pero hay elementos de juicio de los cuales yo carezco para hacer una evaluación definitiva.

Escribió una nota sobre la importancia de San Martín en nuestra historia. Me gustaría una reflexión suya sobre si usted cree que siempre la historia es usada en el presente, a los fines del presente. Si detrás del tema del sable usted conjetura que hay una cuestión de utilización política en el presente de la figura de San Martín, en la famosa controversia entre unitarios y federales, y que él se lo donó originalmente a Rosas. ¿Cree que la decisión del presidente, más allá de todas estas cuestiones racionales, turísticas, históricas y jurídicas —de quién lo donó y dónde debería estar—, tiene una cuestión de fondo que es la utilización del pasado a fines políticos?

En toda nuestra historia, en mi opinión —una opinión mala mía—, ante acontecimientos centrales ha habido intereses políticos, lamentablemente, desde 1810. Ahora, con la pregunta concreta que usted me dice, me permite recordar que el testamento hológrafo de San Martín, en puño y letra —creo que lo redactó en 1844 o 1845, y me quedó grabado del Colegio Nacional—, en el punto tercero es cuando lega a Rosas el sable. Por eso se lo lee y lo leen los generales.

Creo que habla de la satisfacción que él siente como argentino porque Rosas defendió el honor de la República.

Renunció la directora del Museo Histórico Nacional tras el decreto de Milei sobre el sable corvo de San Martín

Esas pretensiones extranjeras, hay algunos historiadores que dicen que fue el bloqueo francés en el año 1841 y otros que dicen que San Martín se está refiriendo a la gesta de la Vuelta de Obligado, el Día de la Soberanía, por eso es del 20 de noviembre de 1845. En todo esto, y por las conversaciones que tenemos en la calle y que leo en los medios, no descarto el factor político, pero ha sido una tradición quizás lamentable en nuestra historia.

MV/ff