Causa Sur Finanzas: el empresario Javier Faroni y su pareja se presentaron ante la Justicia

El empresario Javier Faroni y su pareja Érica Gillete, se presentaron esta mañana ante el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella en el marco de la causa Sur Finanzas.

La pareja, que debía presentarse el lunes, decidió adelantar su comparecencia para este viernes. El trámite fue rápido y se pusieron a disposiciòn de la Justicia.

En desarrollo