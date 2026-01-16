viernes 16 de enero de 2026
POLITICA
AFA

Causa Sur Finanzas: el empresario Javier Faroni y su pareja se presentaron ante la Justicia

Debían presentarse el lunes ante el juez federal Luis Armella en el marco de la causa Sur Finanzas. Pero se presentaron antes para ponerse a derecho.

Erica Gillete y Javier Faroni
Erica Gillete y Javier Faroni | CEDOC

El empresario Javier Faroni y su pareja Érica Gillete, se presentaron esta mañana ante el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella en el marco de la causa Sur Finanzas.

La pareja, que debía presentarse el lunes, decidió adelantar su comparecencia para este viernes. El trámite fue rápido y se pusieron a disposiciòn de la Justicia.

En desarrollo

