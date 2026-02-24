Sindicatos combativos desafían a la CGT y convocan una movilización al Congreso para este viernes

Los autodenominados sindicatos “combativos”, agrupados en el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), anunciaron una movilización al Congreso para este viernes. A la protesta llamaron a sumarse a la Confederación General del Trabajo (CGT). La manifestación coincidirá con el debate en el Senado sobre los cambios incorporados por la Cámara de Diputados al proyecto de reforma laboral. El Gobierno busca que la iniciativa sea aprobada antes de la apertura de las sesiones ordinarias.

En las últimas horas se intensificaron las diferencias dentro del ámbito sindical. Desde el FreSU habían señalado que, en caso de que la CGT no convocara a una medida formal, avanzaría con una iniciativa propia.

El FreSU se reunió este lunes para definir las acciones a seguir. En ese encuentro resolvieron si aguardaban una respuesta de la CGT o si convocaban a una movilización al Congreso durante el tratamiento del proyecto en el Senado.

La convocatoria se produce en un contexto de debate sobre el proyecto oficial, que ya cuenta con media sanción en Diputados y regresó al Senado con modificaciones.

El secretario general de la UOM, Abel Furlan, es uno de los principales referentes del sindicalismo "combativo"

El FreSU está conformado por la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, ATE y las dos CTA, entre otros gremios. Desde el sindicato de Aceiteros confirmaron a TN que realizaron un pedido formal a la CGT para que convoque a un paro de 36 horas. Ante la ausencia de una definición, resolvieron avanzar con una movilización propia.

Dirigentes del espacio habían manifestado previamente que impulsarían una medida de fuerza si la central obrera no avanzaba con una convocatoria.

“Vamos a hablar con el triunvirato de la CGT para que convoquen a un paro de 36 horas. Si no lo hacen, iremos a un paro nosotros con el Frente de Sindicatos Unidos”, señaló Daniel Yofra, secretario de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (FTCIODyARA), en declaraciones a El Destape Radio.

La CGT optaría por la vía judicial y no planea medidas de fuerza

En la conducción de la CGT indicaron que definirán su agenda en los próximos días y no anticiparon una decisión inmediata. La mesa chica de la central obrera mantendrá una reunión este miércoles para definir la posición y las acciones a seguir ante el tratamiento de la reforma laboral en el Senado, previsto para el viernes.

Referentes de la CGT indicaron que, si el proyecto es aprobado, apuntarán a que el impacto político recaiga sobre los senadores que voten a favor. No obstante, en la conducción prevalece la postura de no impulsar nuevas medidas de fuerza en el corto plazo.

Desde la central señalaron que actualmente “no hay contexto” para convocar a un paro general y que la estrategia prioritaria será recurrir a la vía judicial contra los artículos que consideran inconstitucionales, en particular los relacionados con el derecho de huelga.

“Analizaremos el malestar social, pero no vamos a destinar recursos a medidas de acción directa”, expresaron voceros cercanos a la conducción.

“Los dirigentes de la CGT estaban esperanzados en los políticos porque supuestamente tenían los números. Y ahora están esperanzados en la Justicia. Y después van a estar esperanzados en una marcha a San Cayetano. Eso no tiene nada que ver con el sindicalismo. El sindicalismo se tiene que empoderar más allá de los partidos políticos”, expresó Yofra.

El FreSU ya había planteado diferencias con la CGT la semana anterior, cuando la central convocó a un paro general sin movilización y los sindicatos del frente decidieron marchar al Congreso durante el debate de la reforma laboral en Diputados.

Reforma laboral en el Senado: nueva convocatoria del Frente de Sindicatos Unidos

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) elevó el nivel de confrontación en las últimas horas. En un comunicado difundido este lunes por la noche, su secretario general, Rodolfo Aguiar, sostuvo que, “sin convocatoria de la CGT”, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) lanzará una movilización al Congreso este viernes a partir de las 12:00 y que el gremio además convocó a un paro nacional para esa jornada.

“El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que integramos ATE junto a la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 100 sindicatos de todas las centrales obreras resolvió llevar a cabo una movilización para este viernes a partir de las 12”, señaló. Y agregó: “Esta reforma laboral es la continuidad de la que inició a sangre y fuego hace 50 años la dictadura militar. Tenemos que evitar que salga del Congreso. Debemos pelear hasta el último momento”.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, anunció un paro de 36 horas con movilización al Congreso para este viernes

En el mismo texto, el dirigente apuntó contra el oficialismo: “Comprando votos hicieron del Senado una escribanía. Que @JMilei y @PatoBullrich no festejen por anticipado”. También cuestionó a otros sectores del movimiento obrero: “Los mismos dirigentes que confiaron en los gobernadores y el Congreso a pesar de que los votos nunca estuvieron, ahora nos dicen que confían en la Justicia. La pregunta es cuándo van a confiar en los trabajadores”.

Finalmente, llamó a sostener la protesta aun sin paro general convocado por la central obrera: “Por más que no se haya convocado a un paro, tenemos que movilizar igual. No le podemos regalar la calle al Gobierno. Tienen que saber que en la Argentina el día viernes no se termina nada, empieza todo. No les vamos a regalar los derechos que llevaron años conquistar. Van a ser los responsables de que aumente la tensión social y crezca rápidamente la conflictividad”.

