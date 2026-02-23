Congreso en cuenta regresiva: anticipan una semana clave por la reforma laboral y la ley de glaciares

En diálogo con Canal E, la periodista parlamentaria Mariana Mei detalló el intenso cierre de las sesiones extraordinarias en el Congreso, marcado por el debate de la reforma laboral y los cambios en la ley de glaciares.

La última semana de sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional se presenta con una agenda cargada y definiciones políticas de alto impacto. Mei lo resumió con claridad: “Hay expectativa porque es la última semana de sesiones extraordinarias”, advirtió, al describir un escenario atravesado por negociaciones contrarreloj y votaciones decisivas.

La periodista explicó que el Senado sesionará jueves y viernes, en lo que será el tramo final antes de la apertura de las sesiones ordinarias. “Va a haber sesión el jueves y el viernes en Senado, esto es lo que parece darse para los últimos días de la semana”, señaló, marcando el pulso legislativo.

Además, destacó que todas las miradas ya están puestas en el inicio del nuevo período parlamentario. “Los ojos están puestos en la apertura de las sesiones ordinarias el domingo primero de marzo que será a las nueve de la noche por cadena nacional”, afirmó.

Según precisó, el oficialismo anticipó una batería ambiciosa de iniciativas: “Se habla de más de 50 proyectos que están evaluando para este nuevo período ordinario”, remarcó, dando cuenta de la magnitud del plan legislativo.

Reforma laboral: vuelve al Senado sin el artículo 44

Uno de los ejes centrales de la semana será el regreso de la reforma laboral al Senado. Mei explicó que el proyecto retorna con modificaciones clave. “El viernes obviamente lo más importante será que vuelve el proyecto de reforma laboral al Senado y con el sin el artículo 44”, indicó.

Ese artículo, vinculado a las licencias por enfermedad, fue el único punto que el oficialismo accedió a retirar. “Es lo único que concedió el oficialismo sacar de esta controversial reforma laboral como pretenden llamarla modernización laboral”, subrayó, dejando en evidencia la tensión política que rodea la iniciativa.

La votación está prevista para el viernes 27, prácticamente al cierre de las extraordinarias. “Será esto el viernes 27 al filo de terminar las sesiones extraordinarias”, precisó, anticipando un debate que podría redefinir el esquema laboral vigente.

Ley de glaciares: impacto ambiental y votos en disputa

El jueves, en tanto, la atención estará puesta en la reforma de la ley de glaciares, una discusión sensible por su impacto ambiental y económico. “El jueves 26 está convocada una sesión especial para tratar el tema más importante que tiene que ver con la ley de glaciares”, detalló.

Mei explicó que en provincias como San Juan el debate se sigue de cerca por su vínculo con la actividad minera. “Lo que cambia es la ley que protege el ambiente de glaciar y periglaciar”, recordó, y advirtió que el foco está puesto en la posición de los legisladores.

Sobre el escenario político, describió un mapa de votos aún abierto: “Hay que ver cuáles serán los votos de los senadores sanjuaninos”, sostuvo. Mencionó que el senador Uñac se mantiene en reserva, que Olivera se inclinaría a favor de la reforma y que la senadora Celeste Giménez votaría en contra.

Con dos debates de alto voltaje y el inicio de un nuevo período legislativo a la vista, el Congreso se prepara para jornadas decisivas que marcarán el rumbo político y económico de las próximas semanas.

