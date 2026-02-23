El Gobierno levanta el antidumping al aluminio y escala la tensión con Madanes Quintanilla

En diálogo con Canal E, Eugenia Muzio, periodista económica del portal Perfil, explicó las implicancias de la decisión del Gobierno de Javier Milei de eliminar la medida antidumping al aluminio, en un contexto de conflicto con el empresario Javier Madanes Quintanilla, dueño de FATE y ALUAR.

Fin del antidumping y tensión con el “Círculo Rojo”

Muzio contextualizó la medida tras el cierre de FATE y la creciente fricción entre la Casa Rosada y parte del empresariado. “Es en un contexto que viene desde la semana pasada, después del cierre del FATE”, señaló, al detallar que el arancel antidumping del 28% a productos chinos vencía el 5 de marzo y fue eliminado antes de esa fecha.

Para la periodista, la decisión “pareciera en respuesta” al empresario, en medio de acusaciones cruzadas. “La postura del gobierno es que el cierre de FATE fue hecho a propósito en cierto punto para darle algún tipo de elección al gobierno”, explicó, mientras desde el sector privado denuncian “industricidio” por la apertura de importaciones y el encarecimiento en dólares.

Muzio describió además una interna en el llamado “Círculo Rojo”, donde conviven empresarios que apoyan las reformas oficiales y otros más críticos. “Tenemos a quienes están a favor de estas reformas y evitan criticar, y por un lado los que se llaman quizás más lobos solitarios”, afirmó, en referencia a Madanes Quintanilla, uno de los empresarios más ricos del país.

En ese marco, la eliminación del antidumping al aluminio aparece como un mensaje político y económico hacia uno de los actores industriales más relevantes.

Reformas, industria y posible escalada

Consultada sobre hasta dónde puede escalar el conflicto entre el Gobierno y grandes empresas, Muzio planteó que la administración libertaria mantiene su hoja de ruta. “Del lado del gobierno… es un efecto pensado respecto del modelo económico, como que va a haber varias industrias que van a cerrar, pero que se van a tener que reconvertir”, sostuvo.

La periodista recordó que hubo reuniones entre la Unión Industrial Argentina y el ministro de Economía, pero sin señales de giro pragmático. “Al parecer, no habría algún tipo de cambio en términos de pragmatismo”, remarcó.

Del lado empresario, la estrategia sería esperar cómo avanzan las reformas en el Congreso y medir la tolerancia social al ajuste. Muzio también recordó el antecedente del conflicto con Techint y cómo, en ese caso, la empresa optó por “bajar la espuma” tras la escalada pública.

Finalmente, confirmó que la medida ya fue publicada en el Boletín Oficial y rige de inmediato: “La eliminación se da de baja… faltaban menos de 10 días para que se dé baja la medida”, concluyó.

