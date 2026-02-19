Reforma laboral: el Gobierno avanza con el dictamen y diputados se prepara para una sesión clave

El debate por la reforma laboral volvió al centro de la agenda política tras la obtención del dictamen en comisión que habilita el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados. Durante una editorial en el programa "QR!" de Canal E, el conductor Pablo Caruso analizó el alcance de la iniciativa impulsada por el Gobierno y advirtió sobre los cambios estructurales que, según su mirada, impactarán en los derechos laborales.

Según explicó, el dictamen logrado en comisión representa el paso formal necesario para que la iniciativa llegue al recinto y sea votada. La sesión está prevista para este jueves por la tarde —aunque el horario podría modificarse— y, en caso de aprobarse con cambios, el texto deberá regresar al Senado para su revisión definitiva.

La eliminación del artículo 44 y la estrategia política

Uno de los puntos centrales del debate fue la decisión oficial de retirar el artículo 44, que regulaba licencias por enfermedad y establecía modificaciones en la protección salarial de trabajadores durante períodos de incapacidad laboral.

Caruso planteó que la inclusión inicial de ese artículo pudo haber funcionado como una estrategia política destinada a generar rechazo público para luego retirarlo y facilitar la aprobación del resto del proyecto. A su entender, la discusión generada logró instalar el tema en la conversación social, incluso entre sectores que habitualmente no siguen el debate legislativo.

El periodista comparó la situación con una maniobra política destinada a descomprimir críticas sin alterar el núcleo de la reforma.

Más allá del artículo eliminado, el análisis se centró en tres ejes que continúan dentro del proyecto y que, según se señaló en el programa, representan modificaciones profundas en el sistema laboral.

Entre ellos aparece el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos, lo que implicaría que los acuerdos laborales dejarían de renovarse automáticamente al vencer si no existe un nuevo consenso entre las partes. También se mencionó la redefinición del derecho a huelga, ya que varias actividades pasarían a considerarse servicios esenciales, obligadas a mantener niveles mínimos de funcionamiento.

Otro punto destacado fue la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), mecanismo que, según el análisis expuesto, modificaría el esquema tradicional de indemnizaciones y trasladaría parte del financiamiento al propio sistema laboral y previsional.

Un debate atravesado por el contexto político y social

Durante la editorial también se hizo referencia al clima político que rodea la discusión parlamentaria, marcado por tensiones internas y cuestionamientos de dirigentes que inicialmente acompañaron el proyecto pero luego criticaron algunos artículos.

Además, se mencionó la incertidumbre sobre el quorum necesario para la sesión, en un escenario condicionado por el paro general y las dificultades de traslado de legisladores hacia el Congreso.

Caruso sostuvo que, más allá del resultado legislativo, el debate logró instalarse en la opinión pública y abrir discusiones sobre derechos laborales, modernización del empleo y el impacto de los cambios tecnológicos en el mundo del trabajo.

