Claudio Fantini: “Decapitar cárteles narcos no acaba con el narcotráfico”

Claudio Fantini, analista internacional, afirmó en diálogo con Canal E que la ofensiva contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación marca un punto de inflexión en la guerra contra el narcotráfico en México.

La muerte de Nemesio Oseguera, alias “el Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), provocó una ola de violencia inédita en México. Para Fantini, se trató de la caída de “la máxima cabeza” del narcotráfico actual.

El analista fue categórico al dimensionar su figura: “Alguien que creo que en criminalidad y en poder superó incluso al Chapo Guzmán”, señaló, e incluso sostuvo que “creo que se acercó, tal vez hasta equiparó al poder que llegó a tener Pablo Escobar Gaviria en Colombia”. Según explicó, el CJNG se convirtió en el cartel “más poderoso, más abarcativo y también el más violento”.

Fantini recordó que la revista Rolling Stone llegó a definirlo como el ISIS del narcotráfico, por su brutalidad comparable al autodenominado Estado Islámico. Además, remarcó que el envío de fentanilo a Estados Unidos lo transformó en el enemigo prioritario de Washington.

Una reacción sin precedentes en todo México

El operativo para abatir al Mencho se realizó en las sierras de Jalisco, donde estaba fortificado con un “verdadero ejército”. Fantini deslizó que pudo haber cooperación estadounidense en inteligencia, pero subrayó que lo central es el cambio estratégico.

“Decapitar cárteles narcos no acaba con el narcotráfico”, advirtió, al recordar que históricamente cuando cae un capo surge otro. Sin embargo, esta vez el escenario fue distinto: “Nunca había ocurrido eso”, dijo sobre la reacción coordinada y violenta que se expandió por Jalisco, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán.

Para el especialista, la magnitud del estallido revela que los carteles interpretaron el hecho como el inicio de una nueva etapa. “Este es el primer paso de una guerra por el control territorial”, explicó. Y agregó que esa es la diferencia clave: no se trata solo de capturar líderes, sino de disputar territorios.

Fantini vinculó esta estrategia con la presión de Donald Trump sobre la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Según su análisis, Washington impulsó un enfoque más agresivo a cambio de acuerdos comerciales estratégicos.

El cártel más poderoso del mundo

El analista fue más allá al describir el alcance del CJNG: “Nemesio Mencho Oseguera llegó a ser más que el Chapo Guzmán y alcanzar la estatura de un Pablo Escobar Gaviria”, afirmó. Incluso comparó su poder de fuego con el de Hezbollah, destacando que no solo traficaba drogas, sino también armas.

Para Estados Unidos, sostuvo, el CJNG era el principal enemigo por ser el gran canal de ingreso del fentanilo. Por eso, la ofensiva no sería un hecho aislado, sino el inicio de una confrontación de mayor escala.

En cuanto al impacto turístico, Fantini alertó que destinos como Puerto Vallarta y Acapulco quedaron más expuestos, mientras que Cancún históricamente ha estado más resguardado.

El mensaje final fue contundente: “Acá van por el control territorial y esa es una guerra más en serio”. Para Fantini, esa decisión estratégica explica la violencia inédita y abre una etapa de alta incertidumbre para México.

