Alberto Ruskolekier analizó un nuevo aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania

El analista internacional, Alberto Ruskolekier, en diálogo con Canal E, hizo hincapié en que a casi cuatro años de la invasión rusa a Ucrania, el conflicto sigue redefiniendo el equilibrio geopolítico global.

“Mañana se cumplen exactamente cuatro años de esta invasión al resto de Ucrania”, recordó Alberto Ruskolekier, al precisar que el conflicto debe entenderse en una línea temporal más amplia: “Los 12 años uno considera, desde la invasión y la captura de Crimea por parte de Rusia, que fue en el 2014”.

Una de las razones por las cuales Rusia atacó a Ucrania

Según explicó, Rusia justificó la invasión alegando un cerco estratégico: “Rusia se vio cercada porque la OTAN no había cumplido las promesas de que los países que tienen frontera con Rusia, ninguno de ellos iba a ser acercado a la OTAN ni formar parte de este organismo”. También señaló que Rusia sostuvo que “la OTAN había colocado misiles, por ejemplo, en Polonia, no como sentido defensivo, sino que implicaban una amenaza eventual contra Rusia”.

Más allá de los argumentos, el impacto humano es dramático. “En una guerra la primera víctima siempre es la verdad”, afirmó Ruskolekier, antes de aportar cifras estremecedoras: “Entre muertos y heridos está superando el millón de personas”. Y detalló: “Muertos hablan de 500.000 de Rusia y 300.000 de Ucrania. Esto no incluiría a los heridos”.

Falta de crecimiento económico en Rusia

Asimismo, subrayó que la guerra también asfixia a la economía rusa: “Rusia duplicó su presupuesto militar, que era aproximadamente el 4% del PBI, se lo llevó al 8”. Esto explica un crecimiento casi nulo. “Rusia prácticamente casi no crece para el año 2026”, anticipó.

Sobre Ucrania, el entrevistado advirtió que las estadísticas engañan: “Uno se pregunta, bueno, ¿por qué crece un país que está en guerra?”. Y aclaró: “En el PBI computan toda la cantidad de dinero que vino de ayuda exterior”. Principalmente de la Unión Europea y Estados Unidos: “Ucrania tiene un PBI bajo, 180.000 millones de dólares, pero ha recibido una ayuda de más de 300”.

También explicó cómo Rusia quedó subordinada a China: “Rusia pasó a ser prácticamente el vagón de cola de China”. El vínculo se profundizó por necesidad y conveniencia mutua: “China aprovechó, tontos no son, y le compró el petróleo, que le dejó de comprar a Europa, claro, con un 20% de descuento”.