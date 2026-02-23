El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este lunes 23 de febrero una jornada marcada por la inestabilidad climática en gran parte de Argentina. En la zona central, se espera un incremento de la nubosidad y probabilidades de precipitaciones, mientras que el norte permanece bajo vigilancia por tormentas severas. Las temperaturas se mantendrán moderadas en la región pampeana, contrastando con el calor extremo en el NEA.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este lunes 23 de febrero

En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense se prevé un lunes con cielo mayormente nublado y condiciones inestables. Las marcas térmicas en la Capital Federal oscilarán entre una mínima de 22 y una máxima de 28 grados. El Servicio Meteorológico Nacional proyecta probabilidades de tormentas aisladas y chaparrones hacia la tarde y la noche, acompañados de vientos leves provenientes del sector este y noreste.

Clima lunes 23 de febrero

Para el resto de la Provincia de Buenos Aires, incluyendo ciudades como La Plata y Mar del Plata, el pronóstico indica un leve ascenso térmico con máximas de hasta 27 grados. La visibilidad podría verse reducida por la humedad elevada, que alcanzará el 80 por ciento. No se descartan ráfagas de viento moderadas en áreas costeras, manteniendo la tendencia de tiempo inestable que afectará a todo el territorio provincial durante el día.

Cómo estará el clima en el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para provincias del centro y norte argentino: Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires se verán afectadas.

Estos fenómenos podrían incluir actividad eléctrica intensa, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que llegan a 80 km/h. En Corrientes, además, las temperaturas máximas alcanzarán los 35 grados, con riesgo extremo de incendios.

En la región de la Patagonia, las condiciones serán notablemente más frías y ventosas. Al sur de Chubut y en casi todo Santa Cruz hay alerta amarilla por viento con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para el martes 24 de febrero se espera que persista el mal tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con máximas que podrían ascender a los 31 grados y chaparrones aislados. La estabilidad comenzaría a retornar el miércoles 25 de febrero, jornada que presentará un cielo parcialmente nublado y un descenso de la mínima hasta los 16 grados, marcando el fin del período de mayor inestabilidad semanal.

Hacia el final de la semana, un frente frío consolidará el descenso térmico en la zona central del país. El jueves 26 de febrero se prevé una mínima de 14 grados en CABA, mientras que en el norte argentino las tormentas comenzarán a disiparse gradualmente. El organismo nacional recomienda a la población "evitar circular por calles inundadas" y "no refugiarse debajo de postes o cables de electricidad" ante las alertas vigentes.