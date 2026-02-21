Julio Bárbaro sobre la reforma laboral: “Es una ley de delincuentes, volver a la esclavitud”

El analista político Julio Bárbaro aseguró que la media sanción del proyecto de reforma laboral aprobada en Diputados es “una ley de delincuentes” y “volver a la esclavitud”.

Reforma laboral

"Es horroroso. La ley que hacen es una ley de delincuentes. Volver a la esclavitud es modernizar, sacar la plata de los jubilados para que los grandes empresarios puedan pagar sus indemnizaciones. No se le ocurrió ni a Hitler", cuestionó en declaraciones a 91.5 La Red FM difundidas por LS Clipping.

Al referirse al cierre de la fábrica de neumáticos Fate, Bárbaro consideró que “es la destrucción de la industria que queda para poder ser colonia con esclavos".

Peronismo

Además renovó sus críticas contra el kirchnerismo: “Cristina hizo un desastre. Pusimos a Scioli de candidato a presidente. Hicimos un partidito de izquierda, un partido de los seis guerrilleros que ahí quedó y eso fue la ruina. De esa ruina salió esta miseria que es lo de Milei que es horrible, una cosa atroz”.

“Eran mejores que estos, sí. Pero hicieron tal desastre que nos llevaron a esto, y después de Alberto Fernández perdíamos jugando a las bolitas”, remarcó.

Y luego ejemplificó: “Kicillof solo ganó por 14 puntos, volvió Cristina y perdimos en el país. Donde interviene el partido, lo intervino en Salta, en Jujuy, desaparecemos”.

“Miseria para todos”

“Ahora el proyecto de Milei es miseria para todos. Mucha gente creyó que peor que Cristina no iba a haber nada o que Alberto Fernández y esto es peor, mucho peor. Lo de anoche (por el jueves) es atroz”, afirmó Bárbaro.

“Hubo algunos discursos lúcidos. El discurso de Paulón fue muy bueno, el de Pichetto, el de Lousteau. Hubo discursos que asoman como una nueva propuesta política”, evaluó en otra parte de la entrevista.

Al ser consultado sobre cómo ve la candidatura a presidente del gobernador bonaerense Axel Kicillof, el analista respondió: “Yo lo veo bien si el logra sacarse de encima al kirchnerismo y Massa, él es muy buen candidato, pero tiene que sacarse esas dos cargas”.

Por último señaló que “obviamente el empobrecido no lo va a votar” a Milei. “Hasta ahora había muchos que creían que esto era para ellos. Ahora se van dando cuenta, los que echan de Fate. Este año va a hacer bolsa media industria y van a quedar en la calle", aseveró.

“El problema es que podamos que Kicillof vaya sin Cristina, sin el mamarracho de Máximo, y sin el mamarracho de Massa”, finalizó Bárbaro.