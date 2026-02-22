Bornoroni confirma que La Libertad Avanza competirá por la Gobernación de Córdoba en 2027

La Libertad Avanza ya empezó a jugar el partido de 2027 en Córdoba. El jefe del bloque libertario en Diputados, Gabriel Bornoroni, confirmó que el espacio presentará candidato propio a gobernador y dejó en claro que el objetivo es disputar el poder provincial sin alianzas con el oficialismo local.

“Lo que es seguro es que La Libertad Avanza va a tener candidato propio en Córdoba”, afirmó Bornoroni en declaraciones a el Doce, aunque evitó confirmar si será él quien encabece esa postulación. “No soy candidato a nada”, aclaró, pero remarcó que el espacio necesita gobernadores alineados con el proyecto nacional.

Tras la reforma laboral, Llaryora apuesta a la gestión y minimiza movimientos de la oposición

La definición política se dio en el marco de la media sanción de la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, iniciativa que Bornoroni celebró como un paso clave para “modernizar” el mercado de trabajo y fomentar el empleo formal.

Sin acuerdos con el oficialismo provincial

Consultado sobre la posibilidad de entendimientos con el gobernador Martín Llaryora o con dirigentes opositores como Rodrigo de Loredo o Luis Juez, el diputado fue prudente, pero descartó un pacto con el mandatario provincial.

“Conociendo al Presidente, no va a arreglar con nadie. Está decidido a cambiar la Argentina y necesita gobernadores de La Libertad Avanza”, sostuvo.

Con De Loredo en carrera, la UCR debe elegir: liderazgo o proyecto de partido

El mensaje apunta a consolidar una estructura propia en Córdoba, uno de los distritos electorales más relevantes del país. El resultado de octubre pasado, donde Milei obtuvo un fuerte respaldo, es leído por el espacio como una base sobre la cual construir una alternativa provincial competitiva.

Reforma laboral como bandera

En paralelo, Bornoroni defendió el contenido de la reforma laboral y rechazó que implique una quita de derechos. Según explicó, el foco está puesto en formalizar a trabajadores informales y dar previsibilidad a las pymes.

Tras la votación en Diputados, el legislador reveló que intercambió mensajes con Milei y con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quienes celebraron el avance legislativo.

Para La Libertad Avanza, la reforma es parte central del programa con el que llegó al poder. Para Córdoba, en cambio, la novedad es política: el oficialismo nacional no sólo busca incidir en la agenda, sino también disputar la conducción de la provincia en 2027.