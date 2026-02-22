Transporte urbano en Córdoba: con nuevos operadores, Passerini quiere reconfigurar el sistema de colectivos en la ciudad

La Municipalidad de la ciudad de Córdoba esta dando -nuevamente- el primer paso para reordenar el sistema de transporte urbano y confirmó que en un plazo de 30 días resolverá quiénes operarán los corredores que aún están en evaluación. El foco está en definir que pasará con el Grupo Fam, entre tantos otros temas.

El esquema apunta a llegar al 1° de abril con todos los servicios definidos y sin interrupciones, bajo contratos precarios por un año y con exigencias técnicas más estrictas.

En esta primera etapa, el Ejecutivo aceptó las propuestas de Coniferal y SíBus, que mantendrán sus corredores actuales y sumarán extensiones que hasta ahora estaban bajo la órbita de la ex Tamse. Coniferal conservará los corredores 1, 4 y 6, y añadirá las líneas C1 y C2; SíBus seguirá al frente de los corredores 3 y 8, incorporando las extensiones A1 y B1.

El secretario de Gobierno municipal, Rodrigo Fernández, confirmó a La Voz que la prioridad fue garantizar continuidad operativa y evitar cortes en el servicio mientras se completa el proceso. El rediseño integral del mapa quedará definido en marzo, cuando se determine el futuro de los corredores 2, 5 y 7.

Nuevos jugadores en escena

La mayor novedad está en los corredores hoy operados por el Grupo FAM, cuya continuidad quedó en duda. En evaluación aparecen propuestas de Movix —empresa vinculada a Sierras de Calamuchita— y de SolBus MR SRL, firma de origen puntano con operaciones en Villa Mercedes y antecedentes de oferta en Río Cuarto.

SolBus presentó una propuesta para quedarse con el corredor 7 con 70 ómnibus de hasta dos años de antigüedad. Movix, en tanto, apunta al corredor 5 con 50 unidades nuevas marca Agrale. FAM busca retener el 7 y el 2, además de las líneas circunvalares 600 y 601, aunque no ofertó por el 5, lo que podría facilitar el ingreso de un nuevo operador.

El eventual desembarco de nuevas prestatarias implicaría una reducción significativa para FAM, que podría quedar limitada al corredor 2. Desde el Palacio 6 de Julio señalan incumplimientos previos en materia de flota y cuestionamientos por la antigüedad de unidades, además de reclamos por demoras y fallas mecánicas.

Flota "joven" como condición central

El eje técnico que ordena la discusión es claro: ningún coche podrá superar los siete años de antigüedad. Esa condición, según el Ejecutivo, busca reducir cancelaciones y mejorar la regularidad. También se pondera la infraestructura operativa: bases, talleres y capacidad de mantenimiento, como factor determinante en la evaluación.

Coniferal, con más de cinco décadas en el transporte urbano capitalino, sumó más de 150 unidades nuevas desde 2024 y prevé incorporar otras 30 hacia mediados de 2026. SíBus opera con alrededor de 220 coches de baja antigüedad y consolidó una base operativa de gran escala en el sur de la ciudad, un punto que el municipio considera estratégico.

Sin cambios en la tarifa, por ahora

En paralelo, la gestión del intendente Daniel Passerini confirmó que no habrá modificaciones en el precio del boleto en esta etapa, pese a la presión de costos. El mensaje oficial es ordenar primero la oferta y estabilizar el servicio antes de trasladar ajustes al usuario.

El proceso continúa abierto y el mapa definitivo del transporte urbano cordobés se conocerá en las próximas semanas. El rediseño no solo definirá operadores, sino también el equilibrio de fuerzas dentro de un sistema que busca menos improvisación y más previsibilidad. Una meta ambiciosa en una ciudad donde el colectivo no espera… pero los usuarios sí.