La SIDE, el organismo con mayor ejecución presupuestaria en salarios en lo que va de 2026

Hasta la última actualización de los datos del presupuesto abierto que pudo constatar PERFIL –que data del 17 de febrero–, la Secretaría de Inteligencia de Estado había ejecutado $ 5.164 millones en el pago a su personal permanente, lo que equivale al 18,5% del total vigente para este año ($ 55.832 millones). Ese porcentaje es el mayor si se comparan los niveles de gastos destinados por todos los organismos del Estado al mismo ítem, incluyendo secretarías y ministerios. El ministerio que más se acerca a este nivel de ejecución es el de Capital Humano, con un 12,05%. Sin embargo, su presupuesto en personal es mucho menor: hasta ahora devengó $ 258 millones de los $ 2.148 millones que tiene disponibles. Es decir que la SIDE ya ejecutó en el pago a su personal más del doble de lo que Capital Humano tiene para todo el año.

No es el único caso. El Ministerio del Interior devengó casi una quinta parte de lo ejecutado por la SIDE: $ 1.194 millones (el 7,9% de los $ 15.035 millones vigentes); la cartera de Justicia destinó hasta la primera quincena de febrero $ 2.827 millones a salarios (el 6,99% de los $ 40.462 millones vigentes); el Ministerio de Salud, con un presupuesto de $ 73.465 millones, ejecutó $ 5.675 millones (el 7,7%); y el Ministerio de Seguridad, con un presupuesto de $ 21.113 millones, ya pagó $ 1.767 millones (el 8,6%). La misma regla se cumple con el resto de las carteras: todas ejecutaron un porcentaje mucho menor que la oficina que dirige Cristian Auguadra.

La Secretaría de Educación, otra área sensible, destinó $ 2.950 millones al pago de su personal de los $ 33.088 millones con los que cuenta: un 8,9% del total. La Secretaría de Presidencia, con un total de $ 14 mil millones, devengó $ 1.110 millones, lo que representa el 7,5%.

Si se contabilizan todos los organismos del Estado –y siempre según los informes oficiales–, se ejecutaron en el ítem “retribuciones al cargo” del personal permanente de la Administración Pública Nacional $ 610.347 millones, un 9,2% del total previsto para el año.

La ejecución presupuestaria de la SIDE. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó la ejecución presupuestaria de la Administración Pública durante el primer mes de este año y la comparó con enero de 2023: registró que el gasto total se redujo un 22%, “lo que refleja un ajuste significativo en áreas sensibles de la administración”, señalaron.

“Dentro de este contexto, sobresale el incremento de la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia de la Nación, con un aumento del 69% respecto a 2023”, explica el documento.

Lo anterior contrasta con la ejecución presupuestaria en áreas como salud, ciencia y tecnología, seguridad social, educación, transporte, obra pública y seguridad. Por nombrar solamente algunos de los casos que cita el informe, las caídas más pronunciadas se encuentran en programas como el de Prevención y Control de Enfermedades Endémicas (-54,5%) y Enfermedades Transmisibles Inmunoprevenibles (-99,2%), el Programa de Promoción de la Investigación e Innovación (-76,4%), y el de Desarrollo de la Educación Superior (-12,9%).

Para mediados de febrero, según lo registrado en el presupuesto abierto, la SIDE había destinado $ 898 millones a gastos reservados (de los $ 19.096 disponibles) y $ 858 millones a la compra de equipos de computación y muebles de oficina. También, en ese mes y medio, $ 93 millones al rubro “alimentos para personas”.

Según el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional, este último se refiere a productos alimenticios, manufacturados o no, e incluye “gastos en concepto de raciones alimentarias de hospitales, comedores, entre otros, cualquiera sea la modalidad de compra o contratación, como asimismo el pago de gastos de comida, almuerzos o cenas de trabajo y el reintegro de erogaciones en concepto de racionamiento o sobre ración, liquidado de acuerdo con las normas vigentes”. Excluye, por otro lado, “los reintegros por gastos de comidas por horas extras abonadas al personal”.

En esta categoría la Secretaría de Inteligencia también presenta uno de los gastos más abultados entre los organismos del Estado: el Ministerio de Desregulación devengó para este fin $ 2,7 millones; el de Economía, $ 2,9 millones; el del Interior, $ 5,6 millones; el de Seguridad, $7,3 millones; el de Salud, $ 19,3 millones; el de Justicia, $ 20,1 millones; y el Ministerio de Defensa, $ 23,9 millones. El monto sí es superado por la Secretaría de Presidencia, que erogó $ 168 millones en alimentos en el primer mes y medio del año.