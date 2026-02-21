La UOM y gremios aliados planean un nuevo paro, de 36 horas, e intentarán sumar a la CGT

Los sectores más combativos de la CGT, liderados por la UOM, decidirán las características de un paro de 24 horas más 12 horas de movilización que harán el próximo viernes 27 de febrero, cuando el Senado lograría convertir en ley la reforma laboral que impulsa el Gobierno.

Así lo informó la Agencia Noticias Argentinas, quien habló con una fuente del sindicalismo que le reveló lo siguiente: “El martes a la tarde se realizará una reunión del Frente de Sindicatos Unidos (FreSu) y vamos a confirmar la decisión de un paro y movilización. 24 horas de paro con 12 de movilización. El martes decidimos los detalles de la modalidad y lo vamos a proponer a la CGT”.

El secretario general de la UOM, Abel Furlan

De esta forma, Aceiteros, la UOM y Pilotos, junto a gremios como ATE, buscarán presionar a los dirigentes más dialoguistas que encabezan el organismo de la calle Azopardo. Es importante recordar que, la semana pasada, la dirigencia de la CGT aceptó el pedido de sus compañeros más combativos y llamó a un paro general que se realizó el jueves. Sin embargo, pocos días antes, más exactamente el 14 de febrero, Abel Furlán, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, hablando con Futurock, había cuestionado sin filtros a la organización, lo que demuestra las tensiones internas que están viviendo los gremios. “Yo no sé si la CGT arregló con el Gobierno. Estuvo negociando, claramente. Porque si no, no se hubieran hecho los cambios que se hicieron”, dijo el dirigente.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Y agregó: “No había nada para negociar en esos 213 artículos porque cada uno de esos artículos representaba una pérdida de dignidad para cada uno de los trabajadores. Y lo dijimos muy enfáticamente en todo momento: no había posibilidad de ninguna negociación. Solamente correspondía pararse frente a esa reforma, rechazándola de manera absoluta”.

El secretario general de la UOM, Abel Furlán, apuró a la CGT para que haga un paro nacional

Por otra parte, este viernes 20 de febrero, Jorge Sola, cotitular de la CGT, explicó que su principal estrategia para frenar la reforma laboral no es ir al paro sino recurrir a la justicia. “Vamos a judicializar la ley en su totalidad. Es inconstitucional”, remarcó el titular del Sindicato del Seguro en declaraciones radiales. Y agregó que se está “avanzando fuertemente en el escenario de la judicialización de la ley en su totalidad y de algunos artículos en particular”, denunciando que el proyecto “tiene tintes inconstitucionales de manera general y particular”.

La cúpula de la CGT: Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Jorge Arguello

Qué pasó con la reforma laboral

La reforma laboral que impulsa el oficialismo consiguió media sanción este viernes 20 de febrero en la Cámara de Diputados, con 135 votos a favor y 115 en contra, y volverá al Senado para que puedan ser discutidas las modificaciones que se le realizaron al proyecto original.

Reforma laboral: laboralistas advierten que la nueva ley puede disparar una ola de juicios

Los diputados de La Libertad Avanza contaron con el apoyo del PRO, la UCR, Innovación Federal y otros legisladores provinciales; mientras que Unión por la Patria, la izquierda, la Coalición Cívica y diputados de diferentes provincias rechazaron la reforma.