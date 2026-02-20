El gobierno de Javier Milei celebró la aprobación de la reforma laboral: "Significa el fin de la industria del juicio"

La Cámara de Diputados aprobó este viernes a la madrugada la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, tras más de 13 horas de debate en el recinto. La votación en general se resolvió con 135 votos a favor y 115 en contra.

Tras la aprobación en general, la Cámara avanzó con el tratamiento en particular por capítulos, instancia en la que el bloque oficialista rechazó los cambios impulsados por la oposición. De esta manera, la iniciativa volverá al Senado para su revisión definitiva, ya sin el artículo 44 referido al régimen de licencias médicas.

En ese marco, la Oficina del Presidente publicó en su cuenta oficial de la red social X un comunicado en el que expresó su postura frente a la sanción de la norma.

En el inicio del mensaje oficial, el Gobierno sostuvo: “La Oficina del Presidente celebra la aprobación de Ley de Modernización Laboral, una de las reformas estructurales que el Presidente Javier G. Milei prometió y que está destinada a terminar con más de 70 años de atrasos en las relaciones laborales de los argentinos".

En otro tramo del texto difundido, el comunicado afirmó: “La aprobación de esta ley significa creación de trabajo registrado, menor informalidad, normas laborales adaptadas al siglo XXI, menor burocracia, mayor dinamismo en las relaciones laborales y, lo más importante de todo, el fin de la industria del juicio en la República Argentina”.

Al describir el alcance de la nueva normativa, la Oficina del Presidente señaló: “La nueva normativa simplifica y digitaliza los procesos de registración laboral, moderniza licencias y procedimientos, ordena responsabilidades y establece reglas claras tanto para trabajadores como para empleadores. Incorpora además incentivos concretos para la formalización del empleo, mecanismos que reducen la conflictividad judicial y un enfoque especial en las pequeñas y medianas empresas (Pymes), eliminando distorsiones que impedían su crecimiento, inversión y generación de oportunidades”.

En relación con el impacto esperado de la reforma, el comunicado indicó: “Con esta reforma, se promueve un entorno que facilite la contratación, impulse la inversión y permita que el empleo registrado vuelva a expandirse en todos los sectores de la economía, generando más y mejores puestos de trabajo formales.”

El mensaje oficial también hizo referencia al contexto económico y sostuvo: “Los argentinos han realizado un esfuerzo enorme para alcanzar la estabilidad macroeconómica, monetaria y fiscal. Esta modernización laboral es un paso más para consolidar ese proceso, permitiendo que trabajadores y empleadores planifiquen a largo plazo sin temor al conflicto permanente, favoreciendo la creación de empleo de calidad en un esquema dinámico y acorde a los desafíos actuales.”

Finalmente, el texto difundido por la Oficina del Presidente concluyó: “El Presidente Javier Milei agradece a todos los legisladores que acompañaron este proyecto, y espera el mismo compromiso con la voluntad de los votantes argentinos para el resto de las reformas que fueron o serán enviadas al Congreso de la Nación para hacer grande a la Argentina nuevamente.”

NG