Milei juega al límite en el Senado: sesiones dobles, reforma laboral y Ley Penal Juvenil

El gobierno de Javier Milei se prepara para tener una semana frenética en el Senado. La Jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich y la Mesa Política que completa Karina Milei se aprestan a tener dos sesiones en la Camara alta, y de esa manera llegar al 1 de marzo con contundentes triunfos en el plano Legislativo.

Según pudo saber PERFIL, el oficialismo busca sesionar en el Senado el próximo jueves 26 y el próximo viernes 27.

Este jueves 26 sesionan para obtener media sanción en la re adecuación de la Ley de Glaciares, el pliego de Fernando Iglesias que será representante argentino diplomático ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea, y la sanción definitiva para la Ley Penal Juvenil, que ya obtuvo dictamen.

En tanto, el viernes 26 pretende sancionar de forma definitiva la reforma laboral (ratificarían el texto solo con la eliminación del artículo 44), y el Acuerdo Mercosur Unión Europea, que también obtuvo dictamen esta semana en la Cámara alta y quedó listo para ser tratado.

La jugada de sesionar dos días seguidos tiene escasos antecedentes. Sin embargo, fiel al estilo libertario, la Mesa Política decidió jugar al límite y avanzar en la aprobación de una batería de leyes que dejará el camino alfombrado para la exposición del Presidente el domingo 1 de marzo, a partir de las 21 horas.

Cómo si fuera poco, a las dos sesiones que busca la Casa Rosada en la casa de las provincias se suma la sesión preparatoria que está convocada para el martes 24, en donde se elegirán las autoridades de las cámaras.

Antes de la semana próxima que promete ser frenética en el Senado, el oficialismo deberá pasar por las comisiones este viernes, para que el despacho de la reforma laboral quede listo para ser tratado una semana después.

La convocatoria a las comisiones en el Senado no estuvo exenta de polémica. La oposición señaló que las comisiones fueron citadas este miércoles, antes de que la reforma laboral sea aprobada en la Cámara baja y señalaron un apuro en el Gobierno, que no hará más que dejar flancos para una eventual judicialización.