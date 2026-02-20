El paro general de la CGT tuvo poco impacto en la industria por el bajo nivel de actividad

La actividad industrial se mantuvo en funcionamiento con plantas abiertas y producción en marcha en la mayoría de sus establecimientos de la provincia de Buenos Aires, durante el paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT),

En el informe conjunto de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) y la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA) se destacó que el bajo acatamiento en estos establecimientos se debió a la difícil situación productiva, ya que el bajo nivel de actividad limitó la posibilidad de interrumpir procesos sin profundizar aún más el deterioro económico.

La CGT ratificó el paro nacional contra la Reforma Laboral: "Cayeron 300.000 puestos formales de trabajo"

El motivo principal que condicionó la asistencia del personal fue la interrupción del transporte público. De este modo, los factores logísticos y territoriales, afectaron principalmente en áreas urbanas, pero se detectó una menor afectación en zonas donde el traslado del personal se realizó por medios propios.

En el interior de la provincia y en otras regiones del país, la actividad se desarrolló con mayor estabilidad, favorecida por el uso de medios de movilidad propios. De este modo, la afectación observada respondió mayormente a condicionantes logísticos y no a cierres o paralización de establecimientos.

Por su parte, la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) relevó datos cuantitativos sobre el impacto del paro. Según su medición, el 47,4% de las empresas registró impacto parcial, el 40,4% no evidenció afectación y el 12,3% reportó impacto total.

Cómo afectó el paro a cada sector

En los rubros vinculados a maquinarias, herramientas y manufacturas asociadas se registraron plantas abiertas con ajustes operativos y ralentización puntual de procesos por dificultades de traslado del personal, especialmente en áreas urbanas.

En el sector metalúrgico, la dinámica fue similar a la observada en el resto de la industria, aunque con una complicación adicional en ciudades del interior bonaerense como Tandil, General Arenales, Pigüé y Pergamino, donde las acciones sindicales del rubro generaron mayores dificultades operativas.

En la industria del cartón, plásticos y productos de higiene personal y cosmética, la actividad se mantuvo en funcionamiento, aunque con menor dotación en algunos establecimientos.

En la cadena de bebidas, la adhesión de gremios vinculados a la logística impactó de manera heterogénea en la comercialización, con funcionamiento de comercios de cercanía y cierre de grandes superficies en centros urbanos. En conjunto, los distintos sectores mantuvieron la producción en marcha, sin reportes de cierres generalizados.

Encuesta: 7 de cada 10 argentinos apoyó el paro

La consultora Zentrix anunció que 7 de cada 10 argentinos consultados en las últimas 24 horas está a favor del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), mientras que el respaldo al Proyecto de Modernización Laboral cayó casi siete puntos en los últimos tres meses.

El video de la CGT por el paro general contra la reforma laboral

En el desglose que realizó la firma, detectó además que el 67,5% respondió que está a favor de la movilización, mientras que un 4,4% apoyó la medida sin movilización. En conjunto, el 71,9% se manifestó favorable al paro, el 27,3% declaró no estar de acuerdo y apenas el 0,8% no supo o no contestó.

Además, desde la consultora sostuvieron que “la combinación de cierre de empresas, pérdida de empleo y deterioro de la actividad opera como telón de fondo para la discusión sobre la reforma laboral”.

