Aerolíneas Argentinas envía un vuelo especial para los turistas varados en Florianópolis

La empresa Aerolíneas Argentinas anunció que enviará un vuelo especial para los argentinos que se encuentran varados en la ciudad brasileña de Florianópolis, debido al paro general del jueves.

El viaje partirá a las 00:30 de este sábado 21 de febrero con destino a Buenos Aires, indicaron desde la compañía.

"Al tratarse de un vuelo internacional, la compañía debe contar con las autorizaciones correspondientes de la autoridad aeronáutica local antes de poder confirmar formalmente la operación en estos casos".

El paro general de la CGT tuvo poco impacto en la industria por el bajo nivel de actividad

Por otro lado, coordina "con otras compañías para ofrecer alternativas que permitan a los pasajeros completar sus itinerarios", añadieron.

La empresa señaló que "se encuentra trabajando intensamente para mitigar el impacto del paro general, que afectó su operación durante 24 horas en plena temporada de verano, período de alta ocupación y de máxima complejidad operativa".

Consecuencia del paro

El paro general de la CGT afectó el transporte a nivel nacional y su impacto alcanzó a quienes se encontraban de vacaciones en el exterior. Muchos de estos viajeros quedaron atrapados en el aeropuerto brasileño sin cronogramas de reprogramación.

En el caso de Aerolíneas Argentinas, debió cancelar 255 vuelos en toda su red de operaciones, impactando en unos 31.000 pasajeros, con una pérdida de alrededor de US$ 3 millones.

Varados en Florianópolis: el drama de los ciudadanos argentinos tras el paro de la CGT

Uno de los casos más críticos fue el del vuelo AR1209, cuyos pasajeros permanecieron en la zona de embarque sin recibir respuestas oficiales sobre su regreso al país.

El desamparo económico completó el cuadro, ya que los turistas tuvieron que costear con fondos propios el alojamiento y la comida. A diferencia de otros casos de cancelación por fuerza mayor, los turistas señalaron que la empresa no asumió la responsabilidad de los gastos de estadía forzada.

LM/DCQ