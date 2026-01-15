Aerolíneas Argentinas lanza vuelos especiales a EE.UU. para acompañar a la Selección en el Mundial 2026

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca y la ilusión albiceleste en marcha, Aerolíneas Argentinas anunció una operación especial de vuelos hacia Estados Unidos para acompañar a la Selección durante la fase de grupos del torneo. La propuesta incluye salidas directas a Kansas y Dallas, sedes de los partidos del equipo dirigido por Lionel Scaloni, y la incorporación de una nueva ruta internacional entre Córdoba y Miami.

El esquema fue diseñado para facilitar el traslado de hinchas argentinos en coincidencia con los encuentros del seleccionado nacional y ampliar, al mismo tiempo, la conectividad internacional desde el interior del país.

En el marco de esta operación, Aerolíneas Argentinas programó dos vuelos especiales a Kansas con motivo del debut de Argentina ante Argelia, previsto para el 16 de junio. Uno de los servicios arribará el día previo al encuentro y el otro lo hará el mismo día del partido.

Además, se dispondrán cuatro vuelos especiales a Dallas, ciudad que albergará los compromisos frente a Austria, el 22 de junio, y Jordania, el 27 del mismo mes. Para cada uno de esos partidos habrá dos vuelos: uno con llegada el día anterior y otro con arribo en la jornada del encuentro.

Desde la empresa señalaron que esta modalidad busca adaptarse a los distintos perfiles de viajeros, tanto quienes deseen permanecer varios días como aquellos que opten por viajes más breves y ajustados al calendario deportivo.

Nueva ruta Córdoba–Miami

Como parte del refuerzo de su red internacional, Aerolíneas Argentinas incorporará desde el 5 de junio el vuelo directo Córdoba–Miami, que contará con dos frecuencias semanales, los viernes y domingos. La ruta será operada con aviones Airbus A330 y se mantendrá activa como servicio regular una vez finalizado el Mundial.

Esta incorporación amplía las opciones de salida directa al exterior desde el interior del país y responde a una demanda sostenida tanto del turismo como de los viajes corporativos y familiares.

En paralelo, la compañía mantendrá su operación regular entre Ezeiza y Miami con 18 frecuencias semanales, ofreciendo hasta tres vuelos diarios en horarios diurnos y nocturnos.

Todos los vuelos de esta operación especial estarán disponibles a través del sitio oficial de Aerolíneas Argentinas y en agencias de viajes.

“Una vez más, Aerolíneas Argentinas acompaña a los hinchas argentinos y consolida una estrategia comercial que identifica oportunidades ligadas a eventos deportivos y culturales, adecuando su operación a la demanda de cada ocasión”, señalaron desde la compañía estatal.

En redes sociales, la aerolínea celebró el anuncio con un mensaje cargado de mística mundialista: “Juega la Selección y ya estamos rumbo al Mundial 2026. Donde se juegue el Mundial, Aerolíneas te lleva”.

Un Mundial histórico

El Mundial 2026 será el primero de la historia con 48 selecciones y se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. Argentina, campeona vigente, integra el Grupo J y debutará el martes 16 de junio ante Argelia en Kansas City. Luego enfrentará a Austria el lunes 22 en Dallas y cerrará la fase de grupos frente a Jordania el domingo 28.

El torneo contará con 104 partidos y tendrá su final el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Para la Selección argentina, el objetivo será defender el título obtenido en Qatar 2022, en lo que podría ser el último Mundial de Lionel Messi.

