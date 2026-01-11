Scaloni: “Messi no se relaja nunca, quiere jugar siempre”

En un clima relajado, pero profundo, Lionel Scaloni repasó en una entrevista para el canal oficial de la AFA las charlas que mantuvo con casi todos los referentes del plantel en este receso de verano y explicó por qué considera importante esa comunicación temprana. “Hablé con varios, con la mayoría de los chicos y mi intención es transmitirles nuestra perspectiva; faltan seis meses y está bueno decirles qué falta y qué no falta”, explicó el DT.

Uno de los pasajes más comentados fue cuando el técnico confirmó que se reunió con Lionel Messi durante las fiestas en Funes, localidad cercana a Rosario donde el capitán albiceleste pasa parte de su descanso. Scaloni contó con naturalidad que, pese a la imagen viralizada en redes sociales en una estación de servicio, no fue algo extraordinario: “Estoy al lado de su casa, así que no me costaba mucho viajar. Las imágenes de la foto me delataron un poquito”, dijo entre risas.

Más allá de aclarar que no hablaron específicamente del Mundial en esa charla, el entrenador sembró ilusión al describir a Messi como un competidor incansable: “Los que lo conocemos sabemos que no se va a relajar nunca. Quiere estar siempre, quiere jugar y eso es importantísimo, sobre todo para los compañeros que ven que su capitán se comporta así”, afirmó Scaloni, dejando claro que el tema de la presencia de Leo en el Mundial todavía está abierto pero muy vigente.

La entrevista se amplió también hacia cuestiones tácticas y deportivas. Sobre la inminente Finalissima contra España, juego que tomará lugar en marzo como parte de la preparación mundialista, Scaloni fue enfático, pero mesurado: “Es un duelo duro y emocionante. Voy a estar contento sin importar quién gane, porque una parte de mi corazón está en España por los años que viví allí y por mi familia”, explicó en referencia a su vínculo con el país europeo.

El DT también valoró la competencia interna del plantel y la situación de jugadores como Thiago Almada, cuya continuidad en la Selección había generado preguntas: “Hay que evaluar cómo llegan todos y cuáles son las mejores opciones para el equipo”, respondió sin dramatismos, dando a entender que el ciclo mundialista será exigente y abierto.

En otro tramo de la entrevista, Scaloni repasó el proceso que lo llevó a convertirse en uno de los entrenadores más sólidos del fútbol argentino, desde los inicios hasta la consolidación tras el título del Mundial 2022. Evitando lo grandilocuente, destacó la importancia del apoyo y la confianza recibida: “Hubo momentos de inflexión, decisiones difíciles, pero siempre trabajamos para estar al más alto nivel”, dijo, en una lectura honesta de un ciclo que ya marcó la historia reciente albiceleste.

Por último, Scaloni dedicó unas palabras a la credibilidad y estabilidad del proyecto: “Se ha hablado mucho de continuidad, de ciclo, de identidad futbolística. Nosotros queremos que la Selección mantenga el espíritu competitivo, el respeto por la camiseta y una dinámica de trabajo que nos permita siempre dar lo mejor”.