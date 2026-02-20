La Cámara de Comercio advirtió por el impacto de las protestas en el centro

El presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, Sebastián Parra, analizó el impacto del paro y las movilizaciones en el centro de la ciudad y se refirió al debate por la reforma laboral, en un contexto que definió como “un año bravo” para la actividad.

En diálogo con Punto a Punto Radio, en el programa "Es Por Acá", Parra expresó: “No estamos en contra de las manifestaciones, sabemos que hay un derecho a manifestarse, pero también hay un derecho a circular, el derecho a trabajar, el derecho a poder mantener las fuentes de trabajo”. Y agregó: “Estas manifestaciones que se dan especialmente en lugares donde necesitamos el flujo para que vayan los clientes a comprar tienen un impacto muy fuerte a las pymes del centro”.

Si bien consideró que el paro tuvo “menos potencia”, remarcó que el comercio céntrico volvió a verse perjudicado. “Lo que estamos pidiendo es que no sea corte cien por cien, que sea media calzada, que se puedan expresar las personas pero que no afecten al flujo, a la carga y descarga, al cliente que quiere ir al centro”, afirmó.

Sobre la reforma laboral, sostuvo que “es positivo” avanzar en el paquete de cambios impulsado por el Gobierno nacional. “Creemos que es un avance”, indicó, y destacó la incorporación de juntas médicas para enfermedades inculpables y la posibilidad de crear fondos para eventuales desvinculaciones. No obstante, planteó que “necesitamos que se bajen los costos laborales actuales para mantener la situación” y que el crecimiento dependerá también de que “la microeconomía empiece a funcionar” y se fortalezca el crédito.

En relación con el sector textil y el comercio minorista, advirtió sobre la competencia de plataformas internacionales. “No estamos ni a favor ni en contra, estamos a favor de una competencia en igualdad de condiciones”, señaló. Y cuestionó: “Cuando entra una ropa por plataformas internacionales no paga ningún tipo de impuestos”.

Finalmente, se refirió a la carga impositiva y a los proyectos de transparencia fiscal. “El core de los impuestos más potentes no han bajado”, afirmó, y explicó que identificar cada tributo en el ticket “es complicado” por las distintas tasas según actividad y jurisdicción. Según indicó, la Provincia analiza alternativas, aunque su implementación técnica presenta dificultades, especialmente para las empresas más pequeñas.