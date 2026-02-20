Daniel Haniewicz: "Los intendentes no son políticos de café, resuelven problemas"

El intendente Daniel Haniewicz combinó definiciones políticas con anuncios de gestión y dejó varias señales hacia adentro del oficialismo provincial. Por un lado, marcó diferencias con algunos funcionarios; por otro, reivindicó el rol de los intendentes en tiempos de ajuste.

Haniewicz sostuvo que “hay algunos funcionarios que no tienen claro el rumbo” y que observa “incoherencia” entre ciertas decisiones y lo que —a su entender— pretende el gobernador Martín Llaryora. En ese marco, señaló que algunos dirigentes “vienen de la vieja política” y todavía no han interpretado el mensaje del actual contexto económico. No obstante, expresó confianza en que el mandatario provincial “va a tomar cartas en el asunto y va a acomodar el rumbo”.

El valor de los intendentes

El jefe municipal destacó que Llaryora, por su experiencia previa como intendente, comprende la lógica de los municipios y les otorga un rol central. “Los intendentes más que políticos son ejecutivos”, afirmó, y agregó que están permanentemente “haciendo y resolviendo problemas”.

En esa línea, planteó que hace falta “menos rosca y más acción”, y anticipó que podrían sumarse más intendentes o exintendentes a funciones dentro del gobierno provincial. "En general los intendentes más que políticos son ejecutivos, están todo el tiempo resolviendo problemas. No son políticos de de café... Me parece que hace falta menos rosca y más más acción", fue la frase completa del mandario.

Vivienda, loteos y ejecución de deudas

En materia de gestión local, Haniewicz anunció la próxima entrega del denominado “loteo de Moisés”, impulsado a través de Emuvi, un ente autárquico municipal. Allí, los vecinos pudieron optar por adquirir solo el terreno o el terreno con la vivienda construida.

Además, adelantó el envío de ordenanzas para un nuevo loteo municipal de más de 10 hectáreas que proyecta más de 400 lotes. Según explicó, el municipio utilizará recursos y maquinarias propias para abaratar costos.

La coyuntura económica atraviesa la gestión, señaló que recibió el mismo monto de coparticipación que el año pasado —22 millones de pesos— en un contexto de mayores costos, lo que obligó a realizar cambios en el gabinete, reducir direcciones y ajustar personal para garantizar obras consideradas indispensables.

Entre cuestionamientos internos, defensa del rol municipal y anuncios concretos, Haniewicz dejó en claro que, en tiempos de restricciones, la discusión no es solo presupuestaria: también es política.