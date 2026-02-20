Los jueces de las cortes provinciales piden a Nación que pague la deuda con las Cajas previsionales

La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus) resolvió avanzar en gestiones ante el Estado nacional para reclamar el pago de la deuda previsional que mantiene con las provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias.

El planteo fue formulado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Domingo Sesin, quien advirtió que el déficit previsional está impactando de manera directa en la política salarial de distintos poderes judiciales provinciales.

Según expuso el magistrado, en varias jurisdicciones se han reducido los haberes de magistrados, funcionarios y empleados judiciales, tanto activos como pasivos, como consecuencia de la falta de compensaciones por parte de la Nación. En ese contexto, sostuvo que la situación no solo es financiera, sino institucional, ya que puede afectar la independencia del Poder Judicial.

A partir de ese diagnóstico, Sesin solicitó que la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y CABA impulse gestiones formales ante el Ministerio de Economía y la Corte Suprema de Justicia de la Nación para alcanzar una solución en el corto plazo.

La moción recibió amplio respaldo de las máximas autoridades judiciales del país. En consecuencia, la Comisión Directiva de Jufejus se comprometió a definir de inmediato los cursos de acción necesarios para abordar el reclamo.

En términos políticos e institucionales, el movimiento implica que las cabezas de los poderes judiciales provinciales buscan que la Nación regularice su situación financiera con las provincias, en un tema que combina recursos previsionales, autonomía provincial y sostenimiento del funcionamiento judicial.