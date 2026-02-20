La gestión del presidente Javier Milei atraviesa un escenario de contrastes. Según el último informe "Brújula Social" de la consultora Pulso Research, realizado en febrero de 2026 sobre más de 2.100 casos a nivel nacional, la administración libertaria ha logrado estabilizar su imagen, apoyada por una gran porción de la sociedad que aún responsabiliza a la gestión anterior por la crisis.

Sin embargo, las alarmas suenan en el terreno económico: el pesimismo sobre el futuro inmediato crece y la figura de una oposición unificada brilla por su ausencia.

¿Cómo está el gobierno de Javier Milei?

A pesar del desgaste lógico de la gestión, la aprobación del gobierno nacional se ha estabilizado en torno al 44,9% por tercer mes consecutivo, mientras que la desaprobación se ubica en el 45,7%. El informe destaca una tendencia a la baja en el rechazo presidencial durante los últimos cinco meses.

En cuanto a su imagen personal, Javier Milei se posiciona como el dirigente con mejor percepción positiva en el escenario político actual, alcanzando un 47,3%, frente a un 48,6% de imagen negativa.

Variables económicas y el peso del ajuste

El termómetro económico de los argentinos sigue mostrando una profunda preocupación. El 67,1% evalúa como "mala" o "muy mala" la situación económica del país, y el 69,5% tiene una percepción negativa sobre su situación personal. El estudio revela que esta evaluación negativa a nivel nacional se encuentra estancada desde hace más de un año.

Respecto al plan económico del Gobierno, hay una fuerte resistencia sobre el impacto y la dirección del recorte. Solo el 16% afirma que el presidente está ajustando "donde corresponde", mientras que un 42,3% cree tajantemente que no lo está haciendo, y un 34,4% considera que acierta en algunas áreas y en otras no.

Además, la sensación de alivio no parece estar cerca: el 39,4% de los encuestados advierte que "lo peor del ajuste está por venir". A la hora de hacer balances, más del 60% sostiene que el ajuste fiscal impulsado por el gobierno empeoró (38%) o no cambió (24,6%) la situación económica del país, contra un 26% que cree que la mejoró.

La culpa es de Cristina Fernández

Uno de los grandes escudos protectores del gobierno de Javier Milei sigue siendo la "herencia". La encuesta es reveladora al respecto: a pesar de los más de dos años de mandato, el 47,8% de los argentinos todavía responsabiliza al gobierno anterior por la mala situación económica actual. No obstante, una porción importante y creciente —el 38,9%— ya le recrimina el escenario a las decisiones tomadas recientemente por el propio Milei.

El sondeo también midió a los principales dirigentes del país, develando quiénes capitalizan el apoyo y quiénes sufren el mayor rechazo social:

* Los mejores posicionados: Detrás de Javier Milei (47,3% de positiva), la dirigente opositora con mejor imagen es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK), quien concentra un 42,7% de apoyo y un 51,7% de rechazo. Le siguen la ministra Patricia Bullrich (38,6% de positiva) y el gobernador bonaerense Axel Kicillof (36,8% de positiva).

¿Quién lidera la oposición? El oficialismo cuenta con una gran ventaja estratégica: la fragmentación opositora. Según Pulso Research, más del 50% de los encuestados dice que "nadie" es líder de la oposición o prefiere no contestar.

La consultora subraya que esta inexistencia o difuminación del liderazgo opositor "es un gran dique de contención para el oficialismo", ya que no hay quién capitalice de forma unánime el descontento social. Ante la pregunta abierta, quienes sí arriesgan un nombre mencionan principalmente a CFK (29,1%) y a Axel Kicillof (21,1%).