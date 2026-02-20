Legislador provincial sobre eliminar las peatonales en Córdoba: "Estas propuestas atrasan 100 años"

El legislador provincial Matías Chamorro (Hacemos Unidos por Córdoba) cuestionó la propuesta del dirigente libertario Sebastián García Díaz de eliminar las peatonales del centro cordobés para “reactivar” la actividad económica.

El presidente del Partido Socialista manifestó su sorpresa y un profundo rechazo ante la iniciativa de revertir la peatonalización en el centro de la ciudad.

"Me sorprendió, me parece una propuesta muy típica de alguien que en general solo hace las compras en el shopping, que su vida pasa más arriba de un auto que caminando de a pie y que vive posiblemente en un barrio cerrado y que no tiene que tomarse un colectivo o el transporte público para venir al centro a buscar precios para la ropa de los chicos o precio para las librerías ahora que empiezan las clases”, sostuvo en declaraciones al programa “6 en punto” de “Punto a Punto Radio” (90.7).

Precandidato libertario a intendente propuso “levantar todas las peatonales" para "reactivar" el centro de Córdoba

“Es una propuesta absolutamente conservadora”

Además señaló en diálogo con Julio Kloppenburg que “es una propuesta absolutamente conservadora en general como las propuestas que hoy la Libertad Avanza está impulsando, que hablan de modernidad, pero en realidad esta propuestas atrasan 100 años”.

“Hoy esa propuesta está a contramano de todo lo que dice el urbanismo moderno", recalcó Chamorro.

Posteriormente, el referente explicó que la tendencia global en las grandes capitales del mundo se orienta hacia la recuperación del espacio público para el ciudadano y no para el automóvil.

Así destacó que la propuesta "en vez de estar mirando al futuro, está mirando al pasado”. “Casi todas nuestras ciudades están diseñadas pensando en el auto y lo que hoy el urbanismo está pensando es convertir a ciudades a escala humana, pensando en las personas y no pensando necesariamente en el auto”, subrayó.

También comparó la situación local con los modelos de éxito internacional, donde se prioriza el arbolado y la movilidad peatonal.

"Barcelona, París, Madrid, Ámsterdam, Copenhague, las ciudades que están a la punta del urbanismo y de la mejor de calidad de vida para sus vecinos están justamente al revés pensando en menos autos, más árboles y en la posibilidad de caminar de un lugar a otro para poder brindar los servicios públicos que en general los centros tienen", analizó Chamorro.

Reforma laboral aprobada: Cómo votaron los diputados cordobeses, con ausencias claves y críticas cruzadas por el FAL

Crisis en los comercios del centro cordobés

"El problema no es la peatonal, el problema es el bolsillo. Pero bueno, parecería más fácil levantar las veredas que aumentar los salarios. Eso para mí es muy claro. De todos modos, sumado a lo que vos decís que el problema es que cierran los negocios y que hay que rehabilitar y tratar de generar mejores condiciones, nosotros tenemos y pensamos una propuesta concreta para el centro", aseguró.

Por último el legislador defendió el valor patrimonial y ambiental de las áreas peatonales como motores de revitalización urbana y turística. "Convertir el centro, nuestro centro en un centro comercial a cielo abierto, generando una inversión que por ahí no es tan costosa, sino que implica embellecer los lugares, permitir que la gente transite, permitir que haya atractivos, además de comerciales, culturales, patrimoniales, históricos. Las grandes ciudades del mundo se llenan de vecinos que quieren consumir, se llenan de vecinos que quieren vivir porque la calidad de vida es positiva y se llenan de turistas que vienen a consumir historia, se toma un café, se comen una pizza, transitan por nuestros centros. cuando están puestos en valor”, detalló.

“Sin duda hay que ponerlo en valor. Ahora, hay que ponerlo en valor con esta posibilidad de que la gente pueda convivir en ese lugar, se pueda encontrar, pueda tener una experiencia para consumir y que de esa manera, se motive el consumo y la permanencia en el centro. Un auto que transita no es una persona que se queda, que ve una vidriera, que consume un café o que recorre los lugares bellísimos que tenemos en el centro para también consumir", concluyó Chamorro.