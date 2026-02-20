La UNC suma una nueva residencia estudiantil con un nuevo Comedor Universitario

La Universidad Nacional de Córdoba inaugurará en abril una nueva residencia universitaria ubicada en San Jerónimo 135, en pleno centro de la ciudad. El edificio alojará a 300 estudiantes ingresantes y de intercambio, en un contexto económico complejo para quienes llegan desde el interior provincial o desde otras provincias. En la planta baja funcionará además una nueva sede del Comedor Universitario con capacidad para mil raciones diarias.

El anuncio fue realizado por el rector Jhon Boretto, acompañado por la vicerrectora Mariela Marchisio, durante un acto en el Pabellón Argentina. “Esta iniciativa busca seguir dando respuesta a una demanda histórica del sector estudiantil y acompañar a quienes eligen la UNC en un contexto económico desafiante”, indicó Boretto. La obra se presenta como una herramienta para fortalecer la inclusión y reducir la deserción.

La UNC financiará parte del proyecto y el resto será afrontado por los estudiantes. Según lo informado oficialmente, cada residente abonará alrededor de 60 mil pesos mensuales, un valor considerablemente inferior al de una residencia privada, que oscila entre 280 mil y 350 mil pesos, o al alquiler de un departamento de un dormitorio en Nueva Córdoba, que puede ubicarse entre 500 mil y 800 mil pesos.

Inscripciones e instalaciones

La inscripción abrirá el lunes 23 de febrero y cerrará el lunes 2 de marzo. El acceso estará destinado a estudiantes de primer año y se regirá por los mismos criterios que las becas universitarias. La beca de residencia tendrá una duración de 11 meses, de febrero a diciembre, y no será renovable.

El edificio contará con habitaciones compartidas para tres o más estudiantes, conexión Wi Fi, servicio de lavandería, salas de estudio y espacios de entretenimiento. También dispondrá de espacios de guardado individual, pensados para garantizar orden y seguridad en la convivencia.

En la planta baja se instalará una nueva sede del Comedor Universitario, que funcionará bajo el mismo esquema que las demás sedes y tendrá capacidad para elaborar hasta mil raciones diarias. El objetivo es facilitar el acceso a la alimentación y complementar el acompañamiento integral a los estudiantes.

Para postularse, los aspirantes deberán haber completado la inscripción a la convocatoria de becas en los plazos establecidos, ser argentinos nativos o naturalizados o extranjeros con residencia permanente, ingresar por primera vez a una carrera de la UNC y residir a 50 kilómetros o más de la unidad académica, salvo situaciones excepcionales debidamente fundamentadas. Además, deberán tener 18 años o autorización legal si son menores y no poseer título terciario o universitario.