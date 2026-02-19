Arroyito hizo historia con el primer concurso argentino de cookies

En el marco de la cuarta Fiesta Nacional “Arroyito, la Dulce Ciudad del País”, la ciudad organizó el primer concurso nacional de cookies, único en Argentina, con 39 inscriptos de cinco provincias y 20 ciudades. La competencia contó con jurados especializados y fiscalización de la Escuela Integral Gastronómica CELIA, y dejó como ganadora a María Lara Fassina, de Balnearia, quien obtuvo el premio a Mejor Cookie del País, además de distinciones en otras categorías.

Fernanda Videla, una de las organizadoras, destacó que “el nivel de presentación fue altísimo” y que, según los pasteleros, “el nivel de competencia fue alto”.

Sobre la cookie ganadora, explicó: “Es una cookie compuesta por queso roquefort, pera, chocolate blanco y nueces”. Y agregó: “Fue la mejor cookie del país, la mejor cookie gourmet y tuvo una mención destacada por creatividad, porque fue la única que usó un queso como parte de la receta”.

El jurado estuvo integrado por referentes del sector gastronómico, entre ellos Adriana García, Nalia Lamas, Maru López, Lucas Villafañez, Juan Romero, Diego Kemmerer y Alfoncina Migretti. “Un jurado de lujo”, resumió Videla, quien remarcó que todos están vinculados con la producción artesanal e industrial de alimentos.

Los 7 jurados otorgaron los siguientes premios:

– Mención Más Creativa: María Lara Fassina – Balnearia

María Lara Fassina – Balnearia – Mención Mejor Presentación: Soledad Rojas – Santiago del Estero (residente en Arroyito)

Soledad Rojas – Santiago del Estero (residente en Arroyito) – Mención Mejor Textura: Yusliana Yaminey Zambrano Silva – Venezuela (residente en Arroyito)

Yusliana Yaminey Zambrano Silva – Venezuela (residente en Arroyito) – Mejor Cookie Clásica: Brenda Escalante Betti – Córdoba Capital

Brenda Escalante Betti – Córdoba Capital – Mejor Cookie Gourmet: María Lara Fassina – Balnearia

María Lara Fassina – Balnearia – Mejor Cookie Saludable: Juliana Bustos Artero – Arroyito

Juliana Bustos Artero – Arroyito – Mejor Cookie del País: María Lara Fassina – Balnearia

Impacto económico

Más allá del concurso, la organizadora puso el foco en el impacto económico del evento: “Los primeros resultados que nosotros obtuvimos son más de 500 millones”. Señaló que el movimiento no solo se generó dentro del predio, sino también en "comercios, supermercados, estaciones de servicio y hotelería, que funcionó casi al 100%”.

Videla destacó además que el 80% de la fiesta fue realizada con proveedores, artistas y servicios locales. “Si vos producís una fiesta con el 80% de mano de obra local, le estás devolviendo a la ciudad ese mismo aporte que la ciudad hace”, afirmó, y aseguró que "el evento activó un movimiento interno" ya que trabajaron más de 200 personas en simultáneo en la organización.

"Cuando uno puede lograr que todos los sectores de la ciudad se unan en un fin común, que es en este caso la fiesta, es el resultado más satisfactorio que podés lograr”, afirmó. Además, sostuvo que el objetivo es seguir fortaleciendo la identidad local y confirmó que la organización ya proyecta futuras ediciones, con la mirada puesta en un crecimiento de alcance internacional.