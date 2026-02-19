Paro en Córdoba: empleados públicos destacaron alta adhesión a la medida

Trabajadores públicos y distintos gremios realizaron este jueves un paro en rechazo a la reforma laboral en debate en el Congreso, con alto acatamiento en Córdoba, según informó el secretario general del gremio de empleados públicos, Sergio Castro, en diálogo con Punto a Punto Radio en el programa “Es por acá”. La medida se vio reforzada por la paralización del transporte urbano, lo que generó dificultades para asistir a los lugares de trabajo. El eje del reclamo se centra en los cambios previstos en derechos laborales y en el artículo 44 del proyecto.

Castro señaló que el nivel de adhesión fue “bastante importante” y destacó la unidad gremial durante la jornada. “Esta mañana hicimos una evaluación cuando estuvimos sentados en la CGT histórica con los secretarios generales que ha sido positiva en relación de que el acatamiento ha sido bastante importante”, afirmó.

El dirigente expresó un “repudio total y absoluto” al contenido de la reforma laboral y sostuvo que la iniciativa “atenta contra la clase trabajadora”. En particular, cuestionó el artículo 44 al considerar que “perjudica total y ampliamente las determinaciones en el sistema de las carpetas médicas”, además de otros puntos que, según indicó, afectan derechos ya adquiridos.

En relación con el impacto sobre el empleo público, explicó que algunas modificaciones alcanzan aspectos vinculados a la Ley 23.551, especialmente en lo referido a asambleas y representación sindical en servicios esenciales. También manifestó preocupación por el crecimiento de becarios, monotributistas y pasantes en la administración provincial y por la necesidad de cubrir vacantes en áreas críticas como el sistema hospitalario.

Respecto de los próximos pasos, Castro indicó que, en caso de que se anule el artículo 44, el proyecto debería volver al Senado para su tratamiento. Además, sostuvo que la CGT impulsa una propuesta alternativa de reforma laboral que contemple “un desarrollo bastante más amplio y más determinativo para encontrar una solución de un crecimiento a una Argentina que tenga más de una fuente laboral y no una disminución de los trabajadores”.