El Gobierno provincial amplía dispositivos de prevención por el UPD

La Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia, puso en marcha una campaña preventiva en el marco del Último Primer Día, una práctica instalada entre estudiantes que inician el último año del secundario y que en algunos casos incluye consumo de alcohol u otras sustancias. La iniciativa busca brindar herramientas a madres, padres y referentes afectivos para reducir situaciones de riesgo y fortalecer el acompañamiento.

En ese contexto, el secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones, Santos García Ferreira, dialogó con Punto a Punto Radio en el programa “Es por acá”, donde explicó el enfoque del organismo frente a esta problemática y la situación actual del consumo en jóvenes.

En relación con el UPD y el rol de las familias, sostuvo que “científicamente no hay evidencia que respalde que sea mejor que los padres prefieran que estén tomando en casa antes que en la calle”. Además, advirtió que esa postura “es un doble mensaje peligrosísimo respecto de naturalizar una instancia de consumo en un menor de edad”.

El funcionario remarcó que el eje del trabajo está puesto en la prevención y en el acompañamiento temprano. “Toda la energía que necesitamos la tenemos enfocada en la prevención”, afirmó, y explicó que se desarrollan talleres en escuelas, espacios de escucha en barrios y dispositivos específicos para jóvenes y familias.

También se refirió al rol de los adultos y a la necesidad de fijar pautas claras: “El joven necesita límites”. En esa línea, planteó: “Está bueno animarse a trazar normas sociales en el grupo de padres, porque eso va a impactar directamente en lo que hagan los jóvenes”.

Consultado sobre posibles sanciones, señaló que “lo punitorio no resuelve el asunto. Lo punitorio limita, pero hace que la conducta explote por otro lado”. En esa línea, insistió en la necesidad de combinar “amor, contención y límite” como pilares para acompañar esta etapa y construir pautas de cuidado compartidas