Boleto Educativo Cordobés 2026: cómo y cuándo inscribirse

El Gobierno de la Gobierno de Córdoba habilitará desde este 20 de febrero las inscripciones para el Boleto Educativo Cordobés correspondiente al ciclo lectivo 2026. El beneficio alcanza a estudiantes, docentes y personal no docente de los niveles inicial, primario y secundario. La gestión se realizará de manera online a través del portal Ciudadano Digital, completando el Formulario Único de Postulantes.

El gobernador Martín Llaryora confirmó la continuidad del programa y aseguró que la Provincia cubrirá el 100% del costo del BEC con fondos propios. La decisión se adoptó ante la quita de subsidios nacionales al transporte, que anteriormente contribuían al sostenimiento del sistema.

Enzo Trossero: “A Sportivo Belgrano lo llevo en el corazón y de Talleres soy un agradecido”

La inscripción para los niveles superior y universitario se adecuará al calendario académico de cada institución. En todos los casos, el trámite se realizará por grupo conviviente, bajo un único responsable que cuente con CiDi Nivel 2.

Una vez completada la carga de datos, los solicitantes recibirán notificaciones vía correo electrónico, lo que permitirá un seguimiento ágil del estado del trámite. Para acceder al beneficio, los estudiantes deberán estar matriculados en el ciclo lectivo vigente.

Una cookie con queso y pera fue elegida la mejor del país

Desde la Secretaría de Transporte indicaron que quienes necesiten más información pueden consultar los requisitos y el procedimiento en el sitio oficial del programa o comunicarse por WhatsApp al 351 201-0651, de lunes a viernes de 8 a 18.