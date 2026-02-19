Paro general: solo el 21% de las industrias cordobesas registró adhesión

La Unión Industrial de Córdoba informó que el paro general de este jueves tuvo bajo impacto y adhesión moderada en el sector industrial de la provincia, según su informe Sensor Industrial – Paro General Febrero 2026, basado en respuestas de 335 dueños o directores de industrias, que reveló que solo el 21% de las empresas registró trabajadores adheridos y que el 68% no sufrió consecuencias económicas, en el marco de una medida nacional que generó debate sobre políticas laborales.

De acuerdo con el relevamiento, apenas el 21% de las industrias encuestadas manifestó que al menos parte de su personal se sumó al paro. Entre estas empresas, aproximadamente cuatro de cada diez empleados adhirieron a la medida, principalmente por dificultades para trasladarse ante la paralización del transporte o por decisión individual.

Solo una minoría de los consultados señaló presiones sindicales o falta de insumos como factores determinantes. Esta dinámica evidenció que los sectores más sindicalizados o con mayor dependencia del transporte público registraron algún grado de afectación, mientras que la mayoría de las plantas continuó operando con normalidad.

En términos económicos, el 68% de las empresas afirmó que la medida no impactó en su actividad. En contraste, un 12% reportó pérdidas moderadas o altas vinculadas a la paralización de la jornada laboral.

La entidad también comparó los resultados con años anteriores y sostuvo que los niveles de adhesión en 2026 se mantienen reducidos respecto de otros paros generales, con proporciones de afectación parcial similares y leves variaciones interanuales.

Según el informe, pese a la convocatoria nacional y al contexto de discusión sobre políticas laborales, el sector industrial cordobés experimentó una adhesión limitada y un impacto económico moderado, con la mayoría de las empresas funcionando con normalidad y solo una fracción registrando afectaciones directas.