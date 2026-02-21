Eric Dane solo pensó en sus hijas cuando le diagnosticaron la ELA

La muerte del actor Eric Dane, de 53 años, activó el algoritmo dada la popularidad que logró con su papel de cirujano plástico en la famosa serie Grey’s Anatomy, y también en la más reciente y exitosa producción Euphoria. “Con profundo pesar, compartimos que Eric Dane falleció tras una valiente batalla contra la ELA (...) Lo extrañaremos profundamente y lo recordaremos siempre con cariño. Eric adoraba a sus fans y estará eternamente agradecido por el enorme cariño y apoyo que recibió”, dijo la familia del actor en el comunicado enviado a los medios de Estados Unidos. También pidió que se respete la privacidad de sus deudos: su esposa, Rebecca Gayheart, y sus hijas, Billie y Georgia. A las repercusiones que la muerta de Dane generó, sobre todo, en su excompañeros de Grey’s Anatomy, y la divulgación de imágenes de él como el doctor Mark Sloan, se potenciaron las consultas sobre la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), el trastorno neurológico conocido también como enfermedad de Lou Gehrig, que hace un año le habían diagnosticado al actor.

Este padecimiento degenerativo poco común causa parálisis progresiva de los músculos. En su devenir afecta a las neuronas del cerebro y la médula espinal que controlan el movimiento muscular, por lo que el paciente va perdiendo, con el tiempo, la capacidad de hablar, comer, caminar y respirar de manera independiente.

En los últimos meses, Eric Dane se dedicó a concientizar sobre la ELA. En una entrevista de mediados del año pasado, dijo en un reportaje en la televisión norteamericana que se enojó mucho cuando le dieron el diagnóstico porque “mi padre me fue arrebatado cuando yo era pequeño, y ahora hay muchas posibilidades de que yo también les sea arrebatado a mis hijas cuando todavía son muy jóvenes”.

De serie. Eric Dane nació en San Francisco en 1972, y su debut televisivo fue en 1993 en la serie The Wonder Years (Los años felices). Pero fue en 2006 cuando se hizo famoso y popular en la piel del apuesto cirujano Mark Sloan de Grey’s Anatomy. En esa serie, la otra estrella fue Patrick Dempsey. Con ese rol, participó en 139 capítulos, hasta 2021. Luego, con una audiencia diferente, Eric Dane formó parte del elenco de Euphoria –la serie de HBO que catapultó a la fama a Jacob Elordi–, y su papel fue el de Carl Jacobs.