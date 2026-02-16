"Para mí, él lo era todo": la historia de amor de Robert Duvall y la argentina Luciana Pedraza

La historia de amor entre Robert Duvall y la argentina Luciana Pedraza parece extraída de un guion de Hollywood, marcada por la casualidad en una calle de Buenos Aires. En 1996, el actor recorría el barrio de Retiro buscando una floristería que encontró cerrada, un detalle que lo obligó a cambiar su rumbo hacia una panadería cercana.

Fue en ese establecimiento donde Pedraza, entonces una joven promotora de eventos de 24 años, se acercó al veterano intérprete sin reconocer su fama mundial. Lo que comenzó como una invitación a una fiesta de tango se transformó en una relación que desafió los cuarenta y un años de diferencia de edad.

Un encuentro fortuito en las calles de Buenos Aires

Duvall, quien ya sentía una fascinación profunda por la cultura rioplatense, recordó años después aquel primer cruce de miradas como un golpe del destino. "La floristería estaba cerrada, así que fui a la panadería. Si la floristería hubiera estado abierta, nunca la habría conocido", confesó el actor sobre el inicio del romance.

Aquel encuentro no solo unió sus vidas personales, sino que también forjó una alianza creativa que los llevaría a colaborar en diversos proyectos cinematográficos internacionales. Ambos descubrieron pronto que compartían algo más que intereses: habían nacido el mismo día, un 5 de enero, aunque con cuatro décadas de distancia.

Las mil caras de Robert Duvall, la leyenda de Hollywood que nunca necesitó ser galán

Luciana, nieta de la pionera de la aviación argentina Susana Ferrari Billinghurst, aportó a la vida de Duvall una conexión directa con las raíces del noroeste argentino. Tras un noviazgo de siete años en el que recorrieron milongas y estancias, la pareja decidió formalizar su unión en una ceremonia privada celebrada en el año 2005.

Sobre la estabilidad que encontró en esta etapa de su vida, Duvall se mostró siempre protector de su privacidad, aunque orgulloso de su vínculo con el país sudamericano. "Para el mundo, él era un actor ganador del Oscar, un director, un narrador. Para mí, simplemente lo era todo", escribió Luciana tras el fallecimiento del actor.

El tango como lenguaje común y motor creativo de Duvall y Pedraza

La pasión por el baile se convirtió en el eje central de su convivencia en su propiedad rural de Virginia, donde Duvall instaló una pista de baile profesional. El actor, conocido por su meticulosidad, se sumergió en el estudio del tango con la misma intensidad que aplicaba a sus personajes más complejos.

En 2002, Duvall dirigió y protagonizó Assassination Tango, una película filmada mayoritariamente en Buenos Aires donde Luciana interpretó el papel femenino principal. El filme fue una carta de amor a la ciudad y a la danza que los unía, permitiendo al actor mostrar su destreza técnica fuera del drama convencional.

Murió el actor Robert Duvall, reconocido por sus papeles en "El Padrino" y "Apocalipsis Now"

"Su pasión por su oficio solo era igualada por su profundo amor por los personajes, una buena comida y las tertulias", destacó Pedraza en un comunicado oficial. Durante sus años juntos, la pareja se convirtió en una presencia habitual en eventos benéficos, apoyando causas sociales en el norte argentino.

Duvall llegó a considerar a la Argentina como su segundo hogar, visitando el país más de cuarenta veces y adoptando costumbres locales como el gusto por la carne asada. A pesar de su origen estadounidense, el actor se integró en la vida porteña con una naturalidad que sorprendía a los transeúntes que lo cruzaban en las milongas.

El refugio final en la tranquilidad de Virginia

Lejos del ruido mediático de Los Ángeles, Duvall y Pedraza establecieron su residencia definitiva en una granja de 360 acres en Middleburg, Virginia. Allí, rodeados de caballos y naturaleza, el actor encontró la serenidad que sus tres matrimonios anteriores no habían logrado proporcionarle durante su juventud.

A pesar de no haber tenido hijos, la pareja formó un núcleo sólido que se mantuvo inalterable hasta los últimos días del actor en febrero de 2026. "Bob dio todo por sus personajes y por la verdad del espíritu humano que representaban", afirmó su viuda al recordar la integridad del actor.

La influencia de Luciana en la carrera tardía de Duvall fue determinante, impulsándolo a participar en proyectos que resonaban con sus valores compartidos y su amor por la tierra. Su relación fue citada frecuentemente como un ejemplo de complicidad que trascendía las barreras generacionales y las diferencias culturales.

